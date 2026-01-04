Bº Belgrano: una pareja fue sorprendida cuando peleaba dentro de un automóvil

Vecinos alertaron a la Policía tras observar la agresión en la vía pública. Ambos involucrados presentaban lesiones y estaban alcoholizados.

Hoy 14:00

Un llamado de vecinos del barrio Belgrano alertó a la Policía sobre una presunta agresión de pareja dentro de un automóvil estacionado en la vía pública, a plena luz del día.

El hecho ocurrió cerca de las 7.30 de ayer, cuando personal de la Comisaría Tercera recibió una denuncia que indicaba que sobre calle Puerto Madryn había un Ford Ka detenido, en cuyo interior se producía una violenta discusión.

Al llegar al lugar, los efectivos identificaron a los ocupantes del vehículo: un enfermero de 49 años, domiciliado en el barrio El Cruce, y una mujer de 35 años, residente en el barrio Salta Prolongación.

Según el informaron fuentes policiales, ambos se encontraban alcoholizados y presentaban lesiones visibles en el rostro. Ante esta situación, los uniformados solicitaron al conductor que apague el motor y descienda del rodado.

La fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, Dra. Silvina Paz, fue informada del procedimiento y dispuso que ambos sean examinados por el médico de Sanidad. Además, se dio intervención a personal de Seguridad Vial para realizar el dosaje de alcohol al conductor.

De acuerdo a lo informado, la mujer se negó a realizar la denuncia formal por la agresión sufrida. Trascendió que la pareja habría estado previamente en un local bailable, donde se originó la discusión que luego continuó en la vía pública.