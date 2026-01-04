Venezuela: las Fuerzas Armadas rechazaron el ataque de EEUU y afirmaron que Maduro es el “presidente legítimo”

En un discurso público, el general y ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, exigió la liberación del presidente venezolano y ratificó el respaldo a la conducción de Delcy Rodríguez.

Hoy 14:33

El general y ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, rechazó este domingo en un discurso el ataque de Estados Unidos y exigió la liberación del presidente “auténtico y “legítimo” Nicolás Maduro.

“Ayer se llevaron secuestrado a la persona que el pueblo de Venezuela eligió como presidente. Es el presidente constitucional electo por el pueblo para el periodo 2025-2031. Es el presidente auténtico y genuino líder, constitucional de todos los venezolanos y venezolanas. Acto que llevó a cabo en elección libres en 2024, secretas, universales con un sistema electoral que ha garantizado estos procesos eleccionarios en Venezuela”, señaló López.

Y añadió: “Nosotros desde aquí exigimos la pronta liberación de nuestro comandante y de su primera dama. Exigimos al mundo que vea con atención todo esto que está ocurriendo en contra de Venezuela en contra de su soberanía y constitución”.

López agradeció también las manifestaciones populares contra la intervención de Estados Unidos. “Esto representa una amenaza contra el orden global. Si hoy fue contra Venezuela, mañana puede ser contra cualquier país. Rechazamos este colonialismo”, afirmó.

Y continuó: “Nosotros votamos por la paz, diálogo y entendimiento y respeto a los derechos humanos y derechos internacionales. La fuerza armada bolivariana ha garantizado la continuidad democrática y constitucional del país y lo seguirá haciendo. ‘El orden y la paz son nuestro puerto’, decía Bolivar. La patria nos representa a todos”.

Respaldo a Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez.

Asimismo, el ministro de Defensa resaltó que el Ejército venezolano garantizará la continuidad constitucional bajo el mandato de Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo de presidenta de la República la noche del sábado. Sin brindar mayores detalles, Trump había indicado el sábado que el proceso de transición sería liderado por miembros de su gabinete “en colaboración” con la oposición venezolana, aunque también habló de una coordinación entre el secretario de Estado Marco Rubio y Rodríguez.

“El gobierno garantizará la gobernabilidad del país y nuestra institución continuará empleando todas sus amplias fuerzas para la defensa militar, mantenimiento del orden interno y preservación de la paz”, exclamó.

Y en ese sentido, informó la activación en la totalidad del espacio geográfico nacional venezolano “en perfecta fusión militar, policial y militar, la puesta en completo apresto operacional a fin de integrar los elementos del poder nacional en la misión de enfrentar la agresión imperial formando un solo de combate para asegurar la libertad, independencia y soberanía de la sanción”. “La Fuerza armada nacional bolivariana es el ejército unitario y libertador del siglo XXI”, remarcó.

Y concluyó: “Chávez vive y la patria sigue. Independencia o nada, leales siempre”.