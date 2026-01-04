La dulce publicación de El Chino Darín sobre el embarazo de Úrsula Corberó

Con humor y complicidad, el actor mostró el antes y después de la pancita y celebró la llegada del bebé.

Hoy 16:12

El 2026 será inolvidable para el Chino Darín y Úrsula Corberó. Después de más de una década de amor, la pareja está a punto de convertirse en padres por primera vez. En medio de un año que se caracterizó por un vaivén de sentimientos, la inminente llegada de su bebé y el cariño de su familia, la pareja se asentó nuevamente en España para aguardar el final de la gestación. En medio de la ansiedad y la emoción, el futuro papá se mostró nostálgico y compartió en redes sociales una tierna secuencia de postales que retratan el proceso de embarazo de la actriz española.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las postales

La publicación del Chino en Instagram sorprendió a sus seguidores y a los fanáticos de la pareja. Fiel a su humor y a la complicidad que lo une a Úrsula, el actor subió dos fotos bajo el título “Antes y después”, mostrando la evolución de la pancita de su pareja. En la primera imagen, tomada en los inicios del embarazo, se puede ver a Úrsula posando en ropa cómoda, con expresión de sorpresa y la barriga apenas asomando, apoyada sobre un mueble. La instantánea, espontánea y divertida, inmortalizó el momento en que la noticia del embarazo empezaba a hacerse realidad en la vida de ambos.

El “después” llegó con una postal actual en la que Úrsula, sonriente y con una panza prominente, posa para la cámara a punto de dar a luz. El invierno europeo se hace notar en la escena: la actriz lleva puesto un buzo cómodo que protege su torso y realza la silueta de la gestación avanzada. La secuencia, simple pero cargada de significado, resume meses de ilusión, cambios y expectativas en la pareja.