“Pagará un precio más alto que Maduro”: Trump lanza una dura advertencia a Delcy Rodríguez

En el mismo sentido, Trump defendió la operación del sábado, y dijo que, pese a las críticas o señalamientos de injerencismo, el control que Washington tomará sobre Venezuela ofrecerá mejor calidad de vida en el país sudamericano que su actual gobierno. “Ya sabes, reconstrucción, cambio de régimen… llámalo como quieras, es mejor que lo que tienen ahora mismo. No puede ser peor”, explicó Trump.

Incluso, el mandatario estadounidense sugirió que no será la última intervención militar extranjera que podría ordenar a sus fuerzas armadas : “Necesitamos Groenlandia , sin duda. La necesitamos por motivos de defensa . Está rodeada de barcos rusos y chinos”, explicó.

A propósito, Trump fue cuestionado sobre su intención de mantener control sobre el hemisferio occidental, lo cual habría motivado la intervención en Venezuela. Respondió que, en este caso particular, no se trató de un movimiento geográfico, sino individual. “No es una cuestión del hemisferio. Es el país. Se trata de países individuales”, dijo.

Finalmente, Trump respondió a las críticas a su operación que la comparan con otras que emprendió Estados Unidos en el pasado, principalmente la Guerra en Iraq, de la cuál él fue un ferviente crítico.

“Yo no ordené lo de Iraq, fue Bush [George W., presidente de 2001 a 2009]. Tendrías que preguntarle a Bush, porque nosotros nunca hubiéramos ido contra Iraq. Eso inició el desastre en Oriente Medio”.

Más temprano, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, remarcó que habrá presión sobre Venezuela si sus líderes “no hacen lo correcto”. Particularmente, explicó que se seguirá atacando a buques sancionados y se mantendrá la posibilidad de llevar tropas al país.