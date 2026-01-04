Tragedia vial en Neuquén: dos trabajadores murieron en un choque en la Ruta 242

El accidente ocurrió en la rotonda de acceso al paso Pino Hachado y fue protagonizado por un camión y un auto.

Hoy 17:35

Dos personas murieron en la mañana de este domingo como consecuencua de un accidente ocurrido sobre la ruta 242, cerca de la localidad de Las Lajas, en la provincia de Neuquén.

Las víctimas, indentificadas como Marcelo Andrés Sambueza y Alexis Ariel Gutiérrez, trabajadores del Ente Provincial de Termas del Neuquén, fallecieron tras el vuelco del vehículo en el que viajaban.

El siniestro ocurrió cerca de las 8, en la rotonda de acceso al paso fronterizo Pino Hachado, pasando el paraje Liu Cullin. De acuerdo con los datos aportados por la Policía del Neuquén, la Comisaría n°27 de Las Lajas recibió una llamada que advertía sobre un automóvil que transitaba en dirección a Las Lajas realizando maniobras indebidas. En ese contexto, los agentes se desplazaron hasta la intersección de la ruta nacional 242 con la ruta provincial 21 y encontraron un camión con acoplado sobre la calzada, con daños visibles en las ruedas traseras izquierdas, y, a unos 80 metros, un Peugeot volcado al costado del camino.

Personal del Servicio de Emergencias llegó al lugar y confirmó el fallecimiento de los dos ocupantes del automóvil, ambos oriundos de Loncopué y vinculados laboralmente al complejo termal de Copahue.

El intendente de Caviahue, Oscar Mansegosa, oficializó la identidad de las víctimas y expresó en redes sociales: “Acompañamos con sincero respeto y solidaridad a sus familias, amistades y seres queridos en este momento de profundo dolor, deseándoles fortaleza y consuelo ante tan irreparable pérdida”.

A su vez, el gobernador Rolando Figueroa manifestó su pesar y acompañamiento a los allegados de los fallecidos, asegurando que el gobierno provincial seguirá de cerca la investigación y brindará apoyo a las familias.

Una vez constatado el fallecimiento de Sambueza y Gutiérrez, intervino personal de la Fiscalía de Zapala, encabezados por el fiscal Jofré, junto a especialistas de Criminalística. Los cuerpos fueron trasladados a la localidad de Las Lajas, donde fueron examinados por el médico de Medicina Legal.

Respecto a la mecánica del siniestro, la Policía del Neuquén precisó que el camión involucrado, de origen argentino, se dirigía a Chile y su conductor resultó ileso. El test de alcoholemia practicado arrojó resultado cero, pero el vehículo de mayor porte permanecerá en el lugar hasta este lunes debido a los daños sufridos. Las autoridades judiciales y peritos continúan con los trabajos de investigación para establecer cómo ocurrió el hecho.