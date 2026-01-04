Güemes sumó tres refuerzos y se arma para la Primera Nacional 2026

El equipo que dirige Juan Vita cerró las incorporaciones para reforzar distintas líneas de cara a la próxima temporada de la Primera Nacional.

Hoy 22:55

Güemes continúa moviéndose en el mercado de pases y confirmó la llegada de tres nuevos refuerzos para afrontar la temporada 2026 de la Primera Nacional. El cuerpo técnico encabezado por Juan Vita sumó al mediocampista ofensivo Maico Quiroz, al lateral izquierdo Facundo Rizzi y al extremo derecho Gastón Espósito, apuntando a potenciar el plantel en ataque y en las bandas.

Maico Quiroz, de 24 años, nacido en Buenos Aires y con una altura de 1,75 metros, se desempeña como volante ofensivo y llega con la expectativa de aportar creatividad, dinámica y presencia en los últimos metros. En la temporada 2025 disputó 16 partidos y brindó 2 asistencias, además de contar con experiencia en clubes como Racing Club, Sarmiento de Junín y Chacarita Juniors, recorrido que le aporta rodaje y conocimiento de la categoría.

Por su parte, Facundo Rizzi es lateral izquierdo, tiene 28 años, nació en Rosario, Santa Fe, mide 1,75 metros y es zurdo. En 2025 jugó 10 partidos y cuenta con una trayectoria que incluye a Rosario Central, Villa Dálmine, Gimnasia de Jujuy, el FC Argeș de Rumania y Nueva Chicago, sumando experiencia tanto a nivel local como internacional.

El tercer refuerzo es Gastón Espósito, extremo derecho de 27 años, nacido en Buenos Aires, con 1,74 metros de altura y pie hábil derecho. Durante 2025 disputó 15 partidos y registra pasos por Nueva Chicago y Gimnasia de Mendoza, equipos en los que mostró velocidad y desequilibrio por las bandas.

El Gaucho ya incorporó varios nombres en este receso. En el arco llegaron Tomás Palleres, Facundo Rizzi y Leandro Finochietto; en defensa se sumaron Tomás Oneto, Facundo Mellillan, Marcelo Benítez y Emilio Lazza; mientras que en la mitad de la cancha arribaron Maico Quiroz, Gianfranco Baier y Franco Berges. En ofensiva, además de Pugliese, se incorporó Thomas Amivilia y Gastón Espósito.