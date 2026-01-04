Nicolás Maduro y Cilia Flores enfrentarán este lunes su primera audiencia ante la Justicia de Estados Unidos tras su captura

El ex dictador venezolano y su esposa deberán comparecer ante un tribunal federal de Nueva York, donde se les leerán las acusaciones por narcotráfico y vínculos con organizaciones consideradas terroristas por Washington.

Hoy 18:39

El ex dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, deberán presentarse este lunes ante un tribunal federal de Nueva York en su primera comparecencia judicial en Estados Unidos desde su captura y traslado al país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, la audiencia se realizará al mediodía en Manhattan y estará a cargo del juez federal Alvin K. Hellerstein.

Ambos permanecen detenidos desde el sábado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión federal de máxima seguridad.

La comparecencia se produce tras el anuncio del Gobierno estadounidense sobre la captura del líder chavista en Caracas, en una operación que incluyó acciones militares contra objetivos en Venezuela.

En Estados Unidos, Maduro enfrenta acusaciones federales formuladas en 2020, que lo señalan como presunto líder de una estructura criminal dedicada al narcotráfico y a actividades vinculadas a organizaciones consideradas terroristas por Washington.

Cilia Flores, en tanto, es investigada por supuestas tareas de apoyo logístico y financiero a esa misma red.

Durante la audiencia inicial, el tribunal prevé la lectura formal de las acusaciones, la verificación de identidad y la definición de medidas preliminares, entre ellas la detención preventiva. Según medios estadounidenses, es probable que ambos continúen privados de libertad sin derecho a fianza mientras avanza el proceso. La fiscal general Pamela Bondi informó que la operación requirió meses de planificación y se desarrolló conforme a la legislación estadounidense, en el marco de una investigación criminal en curso relacionada con narcotráfico y delitos conexos.