Manifestaciones chavistas en Caracas para exigir la liberación de Maduro

Miles de seguidores se concentraron en el centro de la capital tras la detención del líder y su esposa.

Hoy 19:06

Las calles de Caracas, que amanecieron vacías y con largas filas en los supermercados, se transformaron en escenario de una multitudinaria movilización chavista este domingo. Miles de seguidores de Nicolás Maduro salieron a exigir la liberación del líder chavista y su esposa, Cilia Flores, arrestados el sábado a la madrugada por fuerzas militares de Estados Unidos y trasladados a una prisión de máxima seguridad en Brooklyn, Nueva York.

La convocatoria, bautizada como la “gran marcha”, fue impulsada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Desde temprano, grupos de motoqueros abrieron paso a la columna principal, mientras el canal estatal transmitía en vivo cada detalle. Las banderas venezolanas y los carteles contra el presidente estadounidense, Donald Trump, dominaron la escena.

“Regresemos a nuestro presidente obrero. ¡Vamos Nico!”, se leía en una de las pancartas, mientras que en otra -en inglés- reclama: “Free Maduro”. Algunos manifestantes portaron armas largas y las agitaron cuando las cámaras los enfocaron, en una postal que reflejó la tensión del momento.

Entre los dirigentes oficialistas presentes se destacó la alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez. La movilización avanzó por el centro de Caracas, donde están ubicadas las sedes de los poderes públicos, bajo la consigna de que Maduro y su esposa fueron “secuestrados por el imperio norteamericano”.

Mientras la marcha recorría la ciudad, la otra cara de Caracas mostraba calles desiertas y supermercados colapsados. La incertidumbre por el futuro político tras la captura de Maduro llevó a que los comercios restringieran el ingreso de personas en grupos pequeños, lo que obligó a los compradores a esperar en largas filas para acceder a los negocios.