“Convirtieron a Venezuela en un narcoestado”: Bullrich pidió la liberación de Gallo y criticó al chavismo

La exministra de Seguridad denunció la situación del gendarme argentino detenido y celebró la extradición de Nicolás Maduro a Estados Unidos.

Hoy 19:16

La senadora Patricia Bullrich exigió la liberación de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela, y lanzó fuertes críticas contra el régimen de Nicolás Maduro.

Desde el Obelisco, donde se realiza un acto encabezado por manifestantes opositores al chavismo, la legisladora remarcó que la cúpula que acompaña a Maduro “aún sigue ahí, pero será por poco tiempo”.

Tras la captura del mandatario venezolano por parte de Estados Unidos, Bullrich calificó al país como “un narcoestado” y se refirió a Maduro como “el heredero de una dictadura de más de 26 años que destruyó un pueblo”.