Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 ENE 2026 | 29º
X
País

“Convirtieron a Venezuela en un narcoestado”: Bullrich pidió la liberación de Gallo y criticó al chavismo

La exministra de Seguridad denunció la situación del gendarme argentino detenido y celebró la extradición de Nicolás Maduro a Estados Unidos.

Hoy 19:16
Patricia Bullrich

La senadora Patricia Bullrich exigió la liberación de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela, y lanzó fuertes críticas contra el régimen de Nicolás Maduro.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde el Obelisco, donde se realiza un acto encabezado por manifestantes opositores al chavismo, la legisladora remarcó que la cúpula que acompaña a Maduro “aún sigue ahí, pero será por poco tiempo”.

Tras la captura del mandatario venezolano por parte de Estados Unidos, Bullrich calificó al país como “un narcoestado” y se refirió a Maduro como “el heredero de una dictadura de más de 26 años que destruyó un pueblo”.

“Luego de años de padecimientos, de exilios, de presos que aún hoy están en las cárceles y deberán salir lo antes posibles, pedimos por nuestros argentinos. Nosotros también lo padecimos con nuestro querido gendarme Nahuel Gallo atrapado por esta dictadura”, expresó.

“Son horas decisivas en la que ya no está el dictador, donde deberá desarmarse con inteligencia esa dictadura que se ha infiltrado las instituciones democráticas. La Justicia es parte del problema, el Poder Ejecutivo ni hablar, las fuerzas armadas y de seguridad se quedaron atrapadas en el sistema”, enumeró.

La exministra aseguró que “la Argentina desde un primer momento apoyó la decisión del título que tiene que tener Maduro, como narcodictador”.

Bullrich subrayó el impacto de la crisis venezolana en la región y en nuestro país, donde miles de migrantes buscaron refugio en los últimos años. “Casi 9 millones de venezolanos en el mundo entero, muchos aquí en Argentina”, enfatizó.

Hoy Venezuela va hacia el camino de la libertad, que ya arrancó. Maduro no está más, lo fueron a buscar y se lo llevaron. Ahora van a volver a su Venezuela querida. Los vamos a extrañar, pero por buenas razones y es porque volvieron a su patria. Ustedes liberaron Venezuela. Los felicito”, cerró.

TEMAS Patricia Bullrich

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Volvía de Brasil, se quedó dormida al volante y chocó un auto estacionado en Av. Rivadavia
  2. 2. El tiempo para este domingo 4 de enero en Santiago del Estero: clima agradable y parcialmente nublado
  3. 3. Abel Pintos cerró un exitoso Festival de la Chacarera en Plaza Añoranzas
  4. 4. Investigan un presunto abuso sexual a un menor con retraso madurativo: hay cuatro detenidos
  5. 5. Central Argentino y Comercio chocan en La Banda buscando adelantarse en una serie que promete
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT