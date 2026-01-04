El santiagueño Nicolás Goitea será refuerzo de Newell’s

La Lepra cerró la llegada del marcador central santiagueño, que se sumará a préstamo por un año desde Mitre.

Nicolás Goitea, defensor santiagueño que pertenece a Mitre, es será nuevo refuerzo de Newell’s Old Boys. El marcador central llegará al club del Parque a préstamo por un año, con una opción de compra de 350 mil dólares, en una negociación que se manejó con mucho sigilo y que recién trascendió este domingo.

El zaguero viene de un paso por Huracán, donde tuvo poca continuidad durante 2025 y disputó 11 partidos entre torneos locales y Copa Sudamericana. Sin embargo, su recorrido previo en el exterior fue sólido: entre 2023 y 2024 jugó en Delfín de Ecuador, donde acumuló 67 partidos y 4 goles, mostrando regularidad y presencia ofensiva en pelota parada.

Para Newell’s, la llegada de Goitea no solo implica reforzar una zona sensible como la zaga central, sino también apostar por un futbolista joven, con rodaje internacional y proyección, que ahora tendrá la chance de consolidarse en uno de los clubes más importantes del país.

En paralelo, la Lepra había avanzado por Bruno Cabrera, defensor argentino de Coquimbo Unido, último campeón del torneo chileno y clasificado a la Copa Libertadores 2026, aunque por ahora no hay respuesta a la oferta realizada. Por eso, la contratación del santiagueño Goitea aparece como el movimiento más concreto y relevante en la búsqueda de jerarquía para la defensa.

Además, resta definir la situación de Víctor Cuesta, cuyo contrato venció en diciembre y todavía no está claro si existirá acuerdo para renovar o si Newell’s terminará de reconfigurar su última línea con caras nuevas.