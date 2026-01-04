Un joven de 19 años ingirió insecticida tras una discusión con su pareja y terminó internado por intoxicación

El paciente ingresó al hospital local tras ingerir cipermetrina líquida. El hecho ocurrió luego de una discusión y motivó la intervención de la Justicia.

Hoy 22:18

Un episodio de intoxicación generó preocupación en la zona rural de Los Juríes, luego de que un joven de 19 años fuera asistido de urgencia en el hospital local tras haber ingerido cipermetrina líquida, un insecticida de uso doméstico.

El hecho se registró en Lote 41, donde el paciente tiene domicilio. De acuerdo con la información brindada por el propio joven al personal médico, la ingesta se produjo después de una discusión con su pareja, una menor de 16 años.

Desde el centro de salud indicaron que el paciente presentaba síntomas compatibles con un cuadro de intoxicación, algunos de ellos de consideración, por lo que se resolvió su traslado preventivo a un establecimiento de mayor complejidad, con el objetivo de realizar un seguimiento clínico más riguroso.

Ante lo sucedido, se dio aviso a las autoridades judiciales, que tomaron intervención para determinar las circunstancias del hecho y disponer las medidas que correspondan.