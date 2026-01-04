Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 ENE 2026 | 0º
X
Somos Deporte

Sarmiento de La Banda confirmó la llegada de Manuel Palavecino

El volante llega para reforzar el mediocampo del equipo de cara a la nueva temporada, que ya sumó varios refuerzos y también confirmó continuidades y salidas.

Hoy 22:16
Manuel Palavecino

Sarmiento continúa activo en el mercado de pases y confirmó la incorporación de Manuel Palavecino como nuevo refuerzo para la próxima temporada. El volante se suma al plantel del “Profe” para potenciar la mitad de la cancha en un año donde el objetivo será ser protagonista.

Palavecino surgió en Renato Cesarini, pasó por Newell’s Old Boys, luego tuvo un ciclo en Unión de Santa Fe y también integró el plantel de Central Córdoba, donde fue campeón de la Copa Argentina.

Hasta el momento, el “Profe” ya incorporó a Nahuel González (delantero), Cristian Díaz (defensor), Brian Pinto (mediocampista santiagueño) y Maximiliano Núñez, marcador central de 28 años, además de la llegada ahora de Palavecino.

En cuanto a las continuidades, el club confirmó que el lateral izquierdo Axel Ochoa seguirá ligado a la institución, y también renovaron su vínculo Juan Mendonça e Israel Roldán, piezas que el cuerpo técnico considera importantes para mantener una base del plantel.

Respecto al resto del mercado, Marcos Sánchez, ex jugador de Mitre, aparece como una de las posibles incorporaciones, mientras que en el rubro salidas ya se despidió Rodrigo Herrera y Axel Pinto es otro de los futbolistas que no continuará en el club.

TEMAS Torneo Federal A Club Atlético Sarmiento

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Volvía de Brasil, se quedó dormida al volante y chocó un auto estacionado en Av. Rivadavia
  2. 2. El tiempo para este domingo 4 de enero en Santiago del Estero: clima agradable y parcialmente nublado
  3. 3. Abel Pintos cerró un exitoso Festival de la Chacarera en Plaza Añoranzas
  4. 4. Central Argentino venció a Comercio en La Banda y se adelantó en la serie
  5. 5. Investigan un presunto abuso sexual a un menor con retraso madurativo: hay cuatro detenidos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT