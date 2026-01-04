Sarmiento de La Banda confirmó la llegada de Manuel Palavecino

El volante llega para reforzar el mediocampo del equipo de cara a la nueva temporada, que ya sumó varios refuerzos y también confirmó continuidades y salidas.

Hoy 22:16

Sarmiento continúa activo en el mercado de pases y confirmó la incorporación de Manuel Palavecino como nuevo refuerzo para la próxima temporada. El volante se suma al plantel del “Profe” para potenciar la mitad de la cancha en un año donde el objetivo será ser protagonista.

Palavecino surgió en Renato Cesarini, pasó por Newell’s Old Boys, luego tuvo un ciclo en Unión de Santa Fe y también integró el plantel de Central Córdoba, donde fue campeón de la Copa Argentina.

Hasta el momento, el “Profe” ya incorporó a Nahuel González (delantero), Cristian Díaz (defensor), Brian Pinto (mediocampista santiagueño) y Maximiliano Núñez, marcador central de 28 años, además de la llegada ahora de Palavecino.

En cuanto a las continuidades, el club confirmó que el lateral izquierdo Axel Ochoa seguirá ligado a la institución, y también renovaron su vínculo Juan Mendonça e Israel Roldán, piezas que el cuerpo técnico considera importantes para mantener una base del plantel.

Respecto al resto del mercado, Marcos Sánchez, ex jugador de Mitre, aparece como una de las posibles incorporaciones, mientras que en el rubro salidas ya se despidió Rodrigo Herrera y Axel Pinto es otro de los futbolistas que no continuará en el club.