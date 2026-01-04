Niños de los parajes reciben con alegría y entusiasmo a los Reyes Magos

Este recorrido de los Reyes es organizado por el municipio de nuestra ciudad, a través de la Dirección de Cultura con el apoyo de otras áreas.

Desde el pasado viernes 2 de enero, los Reyes Magos emprendieron su recorrido por la zona rural de la ciudad de Fernández, llevando la alegría, la magia y la ilusión de los personajes bíblicos para los niños de las comunidades rurales.

En su primer recorrido visitaron puntos de encuentro en los sectores más alejados como Pozo Mosoj; Cheej; Rincón; Puesto Nuevo y San Ramón. En su segundo día, Gaspar, Melchor y Baltazar; recorrieron la zona de los parajes El Quemao; Mistol Chico y Mistol Grande.

Este recorrido de los Reyes es organizado por el municipio de nuestra ciudad, a través de la Dirección de Cultura con el apoyo de otras áreas.

Este lunes 5 de enero, luego de un merecido descanso durante la jornada de domingo, los Reyes continúan con sus visitas a los parajes; tal es así que a la mañana; a las 9:30 horas estarán por la zona de Tusca Pozo, haciendo base en el domicilio de Antonia Navarrete. Luego, a las 10:00 llegarán por la escuela de Loaj y a las 10:30 por la escuela del paraje Lomitas.

Por la tarde de este lunes 5, los Reyes estarán a las 17 horas en el paraje La Cuchilla, haciendo base en la Cisterna Comunitaria y a las 17:30 estarán en el domicilio de Yani Aranda.

Completarán la jornada de lunes a las 19:00 horas en la Escuela de Buey Muerto. El marte 6 de enero, Día central de los festejos de Reyes, habrá un evento para tal celebración en el Paseo Capital del Agro desde las 20 horas.