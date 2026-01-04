Ingresar
Güemes vuelve a los entrenamientos en la Isla de cara a una nueva temporada en la Primera Nacional

Bajo la conducción de Juan Vita, el equipo retoma este lunes los trabajos desde las 17 horas y ya cuenta con varias incorporaciones.

Hoy 23:03

El plantel de Güemes retomará los entrenamientos este lunes a partir de las 17:00 horas en la Isla, dando inicio formal a la preparación para afrontar una nueva temporada de la Primera Nacional.

Luego del receso, el cuerpo técnico comenzará a trabajar en la puesta a punto física y futbolística del equipo, con evaluaciones iniciales, trabajos de base y las primeras prácticas con pelota, buscando sentar las bases del funcionamiento para el año competitivo que se viene.

En cuanto al armado del plantel, el Gaucho ya incorporó varios nombres en este mercado de pases. En el arco llegaron Tomás Palleres, Facundo Rizzi y Leandro Finochietto; en defensa se sumaron Tomás Oneto, Facundo Mellillan, Marcelo Benítez y Emilio Lazza; mientras que en la mitad de la cancha arribaron Maico Quiroz, Gianfranco Baier y Franco Berges. En ofensiva, además de Pugliese, se incorporaron Thomas Amivilia y Gastón Espósito.

De esta manera, Güemes empieza a transitar una nueva pretemporada con un plantel renovado, apuntando a lograr solidez colectiva y ser competitivo en un torneo largo y exigente como lo es la Primera Nacional.

