Secuestraron una moto de dudosa procedencia conducida por un menor en Añatuya

El procedimiento se realizó de madrugada sobre avenida Belgrano, donde un adolescente intentó evadir a la policía circulando por las veredas. El rodado quedó retenido por infracción a la Ley de Tránsito.

Hoy 23:56

Un procedimiento policial preventivo se llevó a cabo en la madrugada de este domingo en la ciudad de Añatuya, cuando personal de la División Prevención detectó una motocicleta realizando maniobras peligrosas en la vía pública.

El hecho ocurrió alrededor de las 04.30, sobre avenida Belgrano, donde los efectivos observaron a un joven de 17 años, acompañado por una adolescente de 15, desplazándose a alta velocidad y circulando incluso por las veredas, intentando evadir el control policial.

La motocicleta, una Honda CG Titán 150, fue finalmente interceptada en la intersección de avenida 25 de Mayo, constatándose que el conductor no contaba con documentación alguna del rodado, el cual además circulaba con un escape de competición, elemento prohibido por la normativa vigente.

Durante la verificación física, el sistema no arrojó pedido de secuestro por robo, aunque se estableció que el vehículo se encontraba radicado en la provincia de Tucumán, a nombre de una persona domiciliada en la localidad de El Colmenar, sin vínculo aparente con el menor que lo conducía.

Ante esta situación, el rodado fue secuestrado de manera preventiva y trasladado a sede policial, donde permanecerá retenido por infracción a la Ley Nacional de Tránsito, hasta tanto se acredite fehacientemente su procedencia legal, quedando el hecho a disposición de la autoridad judicial competente.