Inversión en la Argentina: el valor de mirar más allá de la coyuntura

Invertir en la Argentina suele tensionar una pregunta que combina razón y emoción.

Hoy 05:17

Por Mariano Mayer (*), en diario La Nación

Durante años, la respuesta estuvo atravesada por la incertidumbre macroeconómica y las reglas cambiantes. Hoy ese dilema empieza a reformularse. No porque los desafíos hayan desaparecido, sino porque emergen señales que invitan a una lectura más serena, con foco en el largo plazo y en un ecosistema inversor que no se rige por impulsos sino por estrategia.

El contexto global también atraviesa su propio proceso de transición. El capital se mueve desde una etapa de tasas bajas y abundancia hacia otra con mayor selectividad, aunque la reciente reapertura del mercado de IPOs en Estados Unidos ya ofrece indicios alentadores. Es precisamente en este mapa internacional más exigente donde la Argentina encuentra una nueva oportunidad. Ante inversores que hoy priorizan la consistencia sobre el riesgo, el país vuelve a ganar lugar como destino por la expectativa real de una normalización. Sin embargo, hay una premisa fundamental: nada de esto se sostiene sin reglas claras, estabilidad macroeconómica, instituciones sólidas y un marco regulatorio previsible. La oportunidad está sobre la mesa, pero transformarla en crecimiento sostenible dependerá de la capacidad colectiva para sostener el rumbo. Bajo esa condición de trabajo articulado entre lo público y lo privado, es posible analizar los pilares que hoy sostienen el potencial argentino.

El primer pilar son las ventajas competitivas. Hablar de una macroeconomía que empieza a ordenarse representa un giro significativo tras décadas de operar con desventajas estructurales, como restricciones cambiarias y moneda blanda. En este escenario de normalización, ciertos sectores muestran un atractivo particular. Fintech sigue siendo relevante. A un sistema financiero local pequeño en relación con el PBI, se le suma una sofisticación de la demanda que viene creciendo año a año. La propia coyuntura, la quita de trabas normativas y la apertura hacia una mayor competencia impulsaron una adopción acelerada de billeteras y activos digitales, consolidando un ecosistema de pagos con una madurez de uso y una infraestructura tecnológica superiores al promedio regional.

A la vez, las oportunidades en agro, energía y minería son estratégicas porque la tecnología convive con el recurso. Las startups pueden brindar soluciones sobre activos de clase mundial, como Vaca Muerta o la Pampa Húmeda. Finalmente, la inteligencia artificial se consolida como la oportunidad más transformadora. Apostar hoy por estos proyectos tiene lógica si se mira la próxima década, y es precisamente en esa proyección donde se abre una nueva frontera en infraestructura: esta tecnología demanda energía masiva, y la Argentina, gracias a su capacidad energética y condiciones climáticas, tiene el potencial concreto de posicionarse como el hub de Data Centers del Cono Sur, exportando ya no solo commodities, sino capacidad de cómputo.

Para materializar estas proyecciones, el segundo pilar es el motor financiero. El capital privado -en especial venture y seed capital- cumple un rol decisivo. Es el principal motor de compañías jóvenes, innovadoras y de alto riesgo. Muchas de las empresas que hoy forman parte de nuestra vida cotidiana nacieron gracias a este tipo de financiamiento. Mercado Libre, Nubank, aut0 o Satellogic son ejemplos de cómo ese combustible inicial permite escalar y consolidar modelos de negocio de alcance global. Argentina necesita más de ese impulso para transformar su potencial en desarrollo concreto. Desde ARCAP observamos que este motor no se detuvo, incluso en los años más complejos. Por el contrario, creció y se profesionalizó. Pasamos de menos de 20 socios a casi 100, con fondos locales, regionales y globales, y más del 60% de ellos surgieron en los últimos cinco años. Entre 2020 y 2024 se invirtieron más de 2.500 millones de dólares en startups argentinas. Solo en 2024 el ecosistema recibió 412 millones de dólares, una señal clara de interés sostenido más allá de la coyuntura.

El tercer pilar, y quizás el rasgo más distintivo del país, sigue siendo su capital humano. El talento argentino se caracteriza por su creatividad, resiliencia y capacidad de adaptarse a contextos desafiantes. Desde aquí surgieron emprendedores que cambiaron industrias y crearon unicornios que hoy son referencia internacional. La historia de referentes como Manuel Antelo, Nicolás Szekazy o Martín Varsavsky recuerda hasta dónde puede llegar el talento local cuando encuentra condiciones para desplegarse. Esa vara hoy inspira a una nueva generación: jóvenes audaces, que van por más, quieren salir al mundo y cuentan con una ventaja competitiva fundamental. Están capitalizando activamente la experiencia de quienes los precedieron. Ver a las camadas anteriores invirtiendo tiempo y capital en las siguientes es, quizás, el activo más potente de nuestro ecosistema actual. Se observa un ecosistema vivo y vibrante, donde emprendedores de apenas 19 o 20 años desarrollan proyectos de alto impacto acompañados por el mentoreo y la inversión de aquellos que ya recorrieron el camino. Es un traspaso de conocimiento con un valor incalculable.

Lo más valioso es que esta energía ya no se concentra solo en Buenos Aires. Córdoba, Mendoza, Santa Fe y otras provincias muestran una ambición global que nace y crece desde el interior, consolidando una red federal que proyecta el talento argentino hacia el resto del mundo.

Hay que mirar hacia adelante. El escenario que se proyecta hacia 2026 combina prudencia con expectativa. Se espera una etapa de transición con mayor adopción de IA y más inversiones regionales. Hacia adelante, podría configurarse un contexto aún más favorable, con una comunidad emprendedora más madura y conectada, y con nuestro país ocupando un rol más protagónico en la economía del conocimiento.

El futuro no está escrito, pero la evidencia sugiere que Argentina vuelve a ser mirada con atención. Si logra consolidar estabilidad y previsibilidad, podrá convertir su resiliencia en una ventaja estratégica y posicionarse como un hub clave para la innovación y la transformación productiva global. El optimismo, en este caso, no es ingenuidad sino el motor que hace falta para aprovechar una gran oportunidad. Empiezan a verse señales favorables y el mundo nos vuelve a abrir la puerta. Debemos seguir este rumbo para que invertir en Argentina sea una decisión racional y emocional.

(*) Presidente de la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (Arcap)