James Gunn aclara que la película "Supergirl" no será una adaptación fiel del cómic

El CEO de DC Studios explicó que el film tomará como referencia "Woman of Tomorrow", de Tom King, pero con cambios en su desarrollo y enfoque narrativo.

Hoy 06:42

James Gunn, CEO de DC Studios, advirtió que la próxima película ‘Supergirl’ no seguirá de manera estricta la historia del cómic ‘Woman of Tomorrow’, escrito por Tom King. La aclaración fue realizada durante una reciente entrevista en un podcast de Variety, en la que el ejecutivo se refirió a distintos proyectos del nuevo Universo DC.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Tras un breve cameo en ‘Superman’, la actriz Milly Alcock asumirá el rol protagónico como Kara Zor-El en ‘Supergirl’, cuyo estreno está previsto para el 26 de junio. La película marcará además el primer proyecto del renovado Universo DC que no estará dirigido por Gunn, ya que la dirección quedará a cargo de Craig Gillespie.

Durante la charla, Gunn explicó que, si bien la película está inspirada en el cómic de King, no reproducirá su argumento de forma literal. “‘Supergirl’ es una fantasía espacial al estilo ‘Guardianes de la Galaxia’, pero basada en el libro de Tom King. No lo sigue de manera religiosa, pero conserva gran parte de su esencia”, señaló.

La advertencia no resulta del todo sorpresiva, ya que algunos personajes que aparecerán en la película, como Lobo, interpretado por Jason Momoa, no forman parte de la saga original en los cómics. Según Gunn, estos cambios responden a decisiones creativas propias de la adaptación cinematográfica.

En el mismo espacio, Gunn también se refirió al proceso creativo de ‘Superman’, estrenada recientemente como punto de partida del nuevo Universo DC. El realizador afirmó que se trató del proyecto más complejo de su carrera. “Ha sido la película más difícil que he hecho. Con ‘Superman’ tuve que reorientar algo que todo el mundo creía ya conocer”, explicó al repasar los desafíos que implicó relanzar al icónico personaje.