Evangeline Lilly informó que padece daño cerebral tras un accidente

La actriz explicó que la lesión es consecuencia de una concusión provocada por una caída y que dedicará los próximos meses a su recuperación.

Hoy 06:45

La actriz Evangeline Lilly reveló que sufre daño cerebral como consecuencia de un accidente ocurrido en mayo de 2025, cuando se desmayó debido al calor en Hawái y se golpeó la cabeza contra una roca al caer. En ese momento, había informado públicamente que había sufrido una concusión, pero en las últimas horas confirmó que la lesión derivó en un cuadro más grave.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La información fue comunicada por la propia actriz a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde explicó que actualmente se encuentra bajo evaluación médica. “Tengo daño cerebral, y ahora mi trabajo es llegar al fondo de esto con los médicos y luego emprender el duro trabajo de arreglarlo”, señaló Lilly, quien también reconoció el desgaste físico y emocional que atraviesa.

Evangeline Lilly

En el mismo mensaje, la actriz indicó que el deterioro cognitivo que experimenta desde el accidente la obligó a reducir su ritmo de vida y a encarar un cierre de 2025 más tranquilo, enfocado en su salud y recuperación.

Lilly había anunciado en 2024 su retiro de la actuación, decisión que comunicó también a través de redes sociales. En ese momento, explicó que se alejaba de Hollywood para priorizar un camino personal distinto, dejando abierta la posibilidad de un eventual regreso en el futuro.

Desde su retiro, la actriz ha mantenido una presencia activa en redes sociales, compartiendo aspectos de su vida fuera del ámbito artístico. Sin embargo, este accidente marcó un giro inesperado en esa nueva etapa, que ahora estará centrada en su recuperación médica.