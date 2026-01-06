Joven adicto se prendió fuego y su hermana resultó herida al intentar auxiliarlo

El hecho ocurrió en el barrio Centro de la ciudad de La Banda. El joven sufrió quemaduras de gravedad y permanece internado, mientras que la mujer fue dada de alta tras recibir atención médica.

Hoy 07:46

Un grave episodio conmocionó ayer a vecinos del barrio Centro de La Banda, cuando un hombre de 32 años se prendió fuego dentro de su vivienda y su hermana menor, de 21, resultó herida al intentar salvarlo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho se registró alrededor de las 14.30, cuando el joven se habría arrojado alcohol sobre el cuerpo y posteriormente se prendió fuego en el interior del domicilio familiar. La situación fue advertida por su hermana, quien al verlo envuelto en llamas se acercó de inmediato para auxiliarlo.

Según se informó, en ese momento se produjo un forcejeo, ya que el hombre se resistía a recibir ayuda. Aun así, la joven logró apagar el fuego con sus manos y luego lo envolvió con un trapo mojado, hasta que el resto de los moradores dio aviso a la policía.

Efectivos de la Comisaría 13, junto con personal de emergencias médicas, acudieron al lugar y trasladaron a ambos al Centro Integral de Salud Banda. Allí, los médicos constataron que la mujer presentaba quemaduras de segundo grado en la zona del abdomen, mientras que el joven sufrió quemaduras de tercer grado en rostro, brazos, abdomen y piernas, por lo que su estado clínico es reservado y permanece internado en observación.

Tras recibir asistencia médica, la joven fue dada de alta. En tanto, la fiscal de turno, Dra. María Alejandra Holgado, tomó intervención en el caso y dispuso que se reciba declaración a la mujer, además de ordenar pericias por parte de Criminalística en la vivienda.

Fuentes judiciales indicaron que el hombre atraviesa problemas de adicción y que, al momento del hecho, se encontraría bajo los efectos de sustancias, lo que es materia de investigación.