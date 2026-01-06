Ingresar
Voraz incendio en una vivienda en el barrio Francisco de Aguirre dejó importantes daños materiales

El foco ígneo se desató en un patio ubicado en la intersección de Sarmiento y 12 de Octubre. Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar y lograron salvar una habitación.

Hoy 22:36

Durante este martes se registró un incendio en el patio de una vivienda ubicada en la intersección de las calles Sarmiento y 12 de Octubre, en el barrio Francisco de Aguirre, lo que generó la intervención inmediata de los servicios de emergencia.

Hasta el lugar acudieron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, que trabajaron intensamente para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia el interior del inmueble. Gracias al rápido accionar, se logró salvar una de las habitaciones de la vivienda.

Como consecuencia del siniestro, se produjeron pérdidas materiales en el sector del fondo, además de la destrucción de dos palmeras. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de las autoridades competentes, a fin de establecer las causas que originaron el incendio.

