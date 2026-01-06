La diputada libertaria Virginia Gallardo presentó su primer proyecto y pidió declarar la emergencia hídrica en Corrientes

Virginia Gallardo impulsó la iniciativa tras las intensas lluvias que provocaron inundaciones y evacuaciones, mientras que un proyecto similar fue presentado desde la UCR ante la gravedad de la situación en la provincia.

Hoy 19:39

La diputada libertaria por Corrientes, Virginia Gallardo, presentó su primer proyecto en el Congreso nacional. Propone declarar el Estado de Emergencia Hídrica en las zonas afectadas en su provincia, como consecuencia de las intensas precipitaciones registradas en el último período.

“La declaración de la Emergencia Hídrica por parte del Poder Ejecutivo se presenta como una medida necesaria y oportuna, que permitiría agilizar mecanismos administrativos y presupuestarios, reforzar la asistencia a las poblaciones damnificadas y acompañar a las autoridades provinciales y municipales en las tareas de contención, recuperación y reconstrucción”, dijo Gallardo.

Agregó que “la adopción de medidas excepcionales en el marco de la emergencia constituye una herramienta indispensable para mitigar los efectos del desastre, proteger a la población afectada y contribuir a la pronta normalización de las condiciones de vida en la Provincia de Corrientes”.

Proyecto desde la UCR

Esa no fue la única iniciativa presentada asociada a la necesidad de declarar la Emergencia Hídrica en el litoral. También el diputado de la UCR Diógenes González hizo lo propio y planteó que, “las lluvias récord de los últimos días registraron acumulados de agua que superaron los 300 a 400 milímetros en períodos muy cortos, desencadenando anegamientos generalizados, saturación del suelo y el colapso de sistemas de drenaje pluviales”.

“La magnitud de este temporal obligó a la intervención de fuerzas de seguridad, Defensa Civil, Bomberos y diversas áreas del Estado para asistir a las familias afectadas y coordinar tareas de asistencia y evacuación en distintas localidades de la provincia”, agregó.

Y destacó: “Como resultado de estas condiciones climáticas extremas, centenares de familias debieron ser evacuadas y llevadas a centros de alojamiento habilitados en escuelas, gimnasios y espacios comunitarios distribuidos en distintas jurisdicciones correntinas, mientras que personal de Defensa Civil, Bomberos y fuerzas de seguridad distribuyeron víveres, materiales de asistencia y llevaron adelante acciones de prevención y seguridad”.