Calendario escolar: las clases comenzarán el 18 de febrero en Santiago del Estero

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, dio a conocer el calendario escolar para el ciclo lectivo 2026 en todo el país. ¿Cuándo será el receso invernal en la provincia?

Hoy 06:05

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, dio a conocer el calendario escolar para el ciclo lectivo 2026 en todo el país, tras la definición de los feriados nacionales y provinciales.

La información de la cartera nacional estableció que en Santiago del Estero el calendario escolar dará inicio el 18 de febrero y se extenderá hasta el 20 de julio, momento en el cual comenzarán las vacaciones de invierno.

El receso invernal se extenderá hasta el 31 de julio, día en el cual se retomarán las actividades aúlicas hasta el 18 de diciembre.

Vacaciones de invierno en el país

Además de Santiago del Estero, se precisó que el receso invernal será desde el 20 al 31 de julio en la provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Chaco.

En Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe las vacaciones de invierno tendrán lugar desde el 6 al 17 de julio, así como en Corrientes, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán serán del 13 al 24 de julio.

Respecto a la finalización de cursada, en Formosa será el 17 de diciembre, mientras que en CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán el ciclo lectivo concluirá el 18 de diciembre.

Por su parte, la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Misiones dará fin al ciclo el 22 de diciembre y La Pampa el 23 de diciembre.