El tiempo para este miércoles 7 de enero en Santiago del Estero: máxima de 35º y tormentas aisladas

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada se presentará con una máxima de 35 °C y probabilidad de lluvias leves, mientras que el jueves bajará la temperatura pero aumentará el riesgo de tormentas fuertes.

Hoy 01:24

Para este miércoles 7 de enero, el Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con temperaturas elevadas en Santiago del Estero, con una máxima de 35 °C y una mínima de 20 °C.

A lo largo del día se esperan probabilidades de tormentas aisladas, aunque en general serán de intensidad leve, pudiendo generarse chaparrones pasajeros que no comprometan de manera significativa la estabilidad del clima.

Según el pronóstico extendido, el jueves habrá un leve descenso de las temperaturas, con una máxima estimada en 30 °C y una mínima de 21 °C.

Sin embargo, se prevé un aumento considerable en las probabilidades de tormentas, alcanzando un 70 % de chance, con alta probabilidad de tormentas fuertes especialmente durante la tarde y la noche.

Se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante posibles fenómenos de mayor intensidad.