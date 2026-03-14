Intenso operativo municipal en el barrio Tarapaya para drenar el agua y asistir a los vecinos

Personal de Defensa Civil y distintas áreas del municipio trabajan con bombas y camiones cisterna para retirar el agua acumulada tras las lluvias.

Hoy 13:45

Un importante operativo se desarrolla en el barrio Tarapaya, en la zona norte de la ciudad Capital, donde distintas áreas municipales trabajan para drenar el agua acumulada y asistir a los vecinos afectados.

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Las tareas son coordinadas por personal de Defensa Civil, con el apoyo de otras dependencias del municipio, que desplegaron bombas de extracción y camiones cisterna para retirar el agua de calles y sectores anegados.

Además del trabajo de drenaje, los equipos también brindan asistencia a las familias del barrio que resultaron perjudicadas por la acumulación de agua, realizando relevamientos y colaborando con distintas necesidades de los residentes.

El operativo continuará durante la jornada mientras se monitorea la situación en la zona, con el objetivo de normalizar las condiciones en el barrio y prevenir nuevos inconvenientes para los vecinos.