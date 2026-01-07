Ingresar
Por casualidad, la policía atrapa y detiene en Los Núñez a peligroso homicida buscado en Buenos Aires

Durante un allanamiento que buscaba la detención de un ladrón, la policía se encontró con el delincuente de apellido Sandoval que contaba con pedido de captura bonaerense por homicidio, homicidio en grado de tentativa y abuso de armas.

Hoy 06:37

Un operativo realizado ayer en una vivienda del paraje Los Núñez, en el departamento Río Hondo, derivó en la detención de un hombre sobre el que pesaban tres causas judiciales en Buenos Aires. El procedimiento se llevó a cabo cuando los efectivos intentaban localizar a un sospechoso conocido en la zona, pero encontraron en el domicilio a su hermano, identificado con el apellido Sandoval.

Según trascendió, el allanamiento se concretó después de las 8 de la mañana en una casa ubicada en el límite entre Capital y Río Hondo. La Policía buscaba a un individuo señalado por generar problemas entre los vecinos, aunque este habría logrado escapar durante la madrugada.

En cambio, en el lugar se encontraba Sandoval, quien habría llegado meses atrás desde Buenos Aires. La verificación de sus datos permitió confirmar que tenía pedido de captura y un antecedente reciente de fuga. De acuerdo con fuentes del caso, el joven estaba vinculado con tres causas: homicidio, homicidio en grado de tentativa y abuso de armas. También se indicó que habría salido de una unidad penitenciaria y se encontraba prófugo desde fines de 2025.

Ante la confirmación de su situación procesal, la Fiscalía dispuso su inmediata detención. Sandoval fue esposado y trasladado a una comisaría, donde permanece alojado bajo estrictas medidas de seguridad. La Justicia de Las Termas comunicará ahora su captura a las autoridades judiciales de Buenos Aires, que deberán indicar si corresponde su traslado para enfrentar los procesos pendientes.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron además una motocicleta con pedido de secuestro emitido en Buenos Aires, una escopeta y una ametralladora, por lo que también se investigará cómo ingresaron estos elementos a la provincia.

Las autoridades trabajan en reconstruir los movimientos de Sandoval desde su llegada a Los Núñez y su posible vínculo con otros hechos, mientras permanece detenido a disposición de la Justicia.

