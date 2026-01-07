“Venimos a sumar esfuerzos en un escenario crítico”: cómo es la asistencia de Santiago del Estero en los incendios de Chubut

El director de Aviación Civil de la provincia, Jorge Azar, brindó detalles sobre el operativo del Boeing 737 FireLiner que ya opera en Puerto Patriada, tras la decisión del gobernador Elías Suárez.

Hoy 22:30

El avión hidrante Boeing 737 FireLiner de Santiago del Estero ya se encuentra operativo en la provincia de Chubut y comenzó a sumarse al combate del incendio forestal que afecta la zona de Puerto Patriada, en el marco de una emergencia ambiental de gran magnitud.

Así lo confirmó Jorge Azar, director de Aviación Civil de la provincia, en declaraciones realizadas al aire de la Edición Central de Noticiero 7, donde explicó que la aeronave arribó este jueves por la tarde a la localidad de Esquel, tras la decisión del gobernador Elías Suárez de ponerla a disposición de Chubut.

“El gobernador Suárez puso a disposición de la provincia de Chubut el avión, conociendo la gravedad de la situación que se vive en la zona de El Hoyo y Puerto Patriada”, señaló Azar, quien remarcó que el gesto sigue la línea de colaboración interprovincial impulsada desde Santiago del Estero por el exmandatario y actual senador, Gerardo Zamora.

Elías Suárez junto a Gerardo Zamora

El funcionario detalló que, al arribar a Esquel, fueron recibidos por el gobernador Ignacio Torres, quien mantuvo contacto con Elías Suárez para agradecer formalmente el envío de la aeronave. “Nosotros venimos a sumar esfuerzos y a ponernos a disposición de lo que la provincia de Chubut nos ordene hacer”, afirmó.

Azar explicó que durante la primera jornada se realizó un vuelo de reconocimiento junto a las autoridades locales, aunque las condiciones de humo impidieron iniciar los trabajos de descarga. “El humo es tan denso que no se puede ver nada. Volamos casi 40 minutos sobre los focos, junto al gobernador Torres, pero hoy no fue posible combatir el fuego”, indicó.

De acuerdo a lo informado, el Boeing 737 hidrante cuenta con una capacidad de carga de más de 15.000 litros de agua y permite distintas modalidades de descarga, desde ataques concentrados en tramos cortos hasta líneas de hasta mil metros, según la estrategia que se defina junto a brigadistas y otras aeronaves.

“La situación es muy crítica. Hay varios focos, el fuego avanza sobre zonas pobladas y hay miles de personas evacuadas”, advirtió Azar, quien confirmó que este viernes se evaluarán las condiciones meteorológicas para iniciar un trabajo intensivo, en coordinación con el resto del operativo aéreo y terrestre desplegado en la región.