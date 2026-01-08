Dolor e indignación: le robaron la bicicleta de Reyes a una nena de 8 años

La ilusión duró poco para una niña del barrio Villa del Carmen, donde dos delincuentes a bordo de una moto le robaron la bicicleta que le habían traído los reyes magos. Piden ayuda para recuperarla.

Hoy 00:15

Milagros Pereyra, una niña de 8 años, fue víctima de un robo que conmovió al barrio Villa del Carmen, Sector 450 Viviendas. La bicicleta que había recibido como regalo de Reyes Magos fue robada el pasado miércoles por la tarde, cuando estaba en la vereda de su casa.

El hecho ocurrió alrededor de las 18.35, en un momento tan cotidiano como doloroso. Milagros había dejado su bicicleta apoyada frente a su vivienda y entró unos instantes a lavarse las manos. Ese breve descuido fue aprovechado por delincuentes que actuaron con una rapidez que indigna.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron la secuencia completa. En las imágenes se observa cómo un sujeto desciende de una moto, toma la bicicleta en cuestión de segundos y huye inmediatamente. El rodado era conducido por un segundo individuo, que lo esperaba para escapar del lugar.

La pequeña salió segundos después y se encontró con la ausencia que más duele: su bicicleta ya no estaba. El regalo que representaba alegría, juego y sueños de infancia había desaparecido.

Su familia expresó su bronca y tristeza por lo ocurrido, y pidieron colaboración para dar con los responsables. La familia radicó la denuncia correspondiente y aportó los registros fílmicos para intentar identificar a los ladrones.

Cualquier persona que pueda aportar datos para recuperar la bicicleta de Milagros puede comunicarse con su mamá, al número 3854336529, o bien con la Policía, acercándose a la comisaría más cercana.