Policía de La Plata baleado por un compañero: permanece grave

El hecho ocurrió en la base de la Fuerza Barrial de Aproximación. Investigan cómo se produjo el disparo.

Hoy 19:40

Lucas Ezequiel Montenegro, un agente de la Policía Bonaerense de 22 años, se encuentra en estado crítico tras recibir el disparo de un compañero dentro de una dependencia oficial en Pilar.

La víctima es miembro de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) y vecino de Gorina. El hecho ocurrió en la base de la FBA, ubicada sobre la avenida Dardo Rocha (ex ruta 25).

El episodio se produjo días atrás, cerca de las 9.30 de la mañana, cuando el personal se preparaba para salir a cumplir servicio. El disparo se habría producido de manera accidental mientras un compañero de 25 años, de la misma fuerza, manipulaba su arma reglamentaria.

El proyectil ingresó por el hombro izquierdo de Montenegro, afectó el abdomen y comprometió al menos un pulmón.

Un familiar de la víctima le contó a EL DÍA que sus propios compañeros lo trasladaron de urgencia en un patrullero hasta el Hospital Central de Pilar, y que ya ingresó cuatro veces al quirófano.

Familiares, amigos y allegados de Gorina se unieron en una cadena de oración por su recuperación a través de redes sociales.

Mientras tanto, el agente señalado como autor del disparo quedó a disposición de la Comisaria de Pilar y se esperan las directivas de la fiscalía que investiga el caso.

