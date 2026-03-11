Irán lanzó una nueva ola de ataques contra Israel y objetivos militares de Estados Unidos en Irak

La Guardia Revolucionaria aseguró que los misiles impactaron en “el corazón de Tel Aviv” y calificó la ofensiva como la más intensa desde el inicio del conflicto.

El régimen de Irán lanzó este miércoles una nueva oleada de ataques con misiles contra ciudades de Israel y objetivos militares de Estados Unidos en Medio Oriente, en una ofensiva que se extendió durante más de tres horas y que las autoridades iraníes describieron como la más intensa desde el inicio de la guerra.

La televisión estatal iraní IRIB informó que el bombardeo fue “el más pesado y el más intenso” desde que comenzó el conflicto, el pasado 28 de febrero. Según la emisora, los ataques estuvieron dirigidos contra importantes centros urbanos israelíes, entre ellos Tel Aviv y Haifa.

A través de un comunicado difundido por la agencia Fars, la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó que sus proyectiles alcanzaron “el corazón de Tel Aviv”. También aseguró que fueron atacadas “bases enemigas estadounidenses-sionistas en Erbil”, la principal ciudad del Kurdistán iraquí, y la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos desplegada en la región.

En otro mensaje difundido por la agencia Tasnim, el poderoso cuerpo militar del régimen iraní sostuvo que esta nueva ofensiva constituye “la más devastadora y la más dura” desde el inicio de las hostilidades. Según el comunicado, la operación militar se prolongó por más de tres horas.

Las autoridades iraníes también afirmaron que algunos de los misiles impactaron contra un centro de comunicaciones en el sur de Tel Aviv, además de instalaciones militares en Jerusalén y Haifa.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que detectaron misiles lanzados desde territorio iraní y que activaron sus sistemas de defensa aérea para interceptarlos. El ejército israelí señaló que se trabajó de inmediato para “neutralizar la amenaza”.

Periodistas de la agencia AFP reportaron que durante la ofensiva se activaron sirenas antiaéreas en Jerusalén y que se escucharon explosiones a la distancia.

El servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) informó que, hasta el momento, no se registraron víctimas fatales. No obstante, equipos médicos y paramédicos debieron asistir a varias personas que sufrieron caídas mientras corrían hacia refugios antiaéreos y a otras que presentaban cuadros de ansiedad.

En relación con los ataques contra objetivos estadounidenses, la Guardia Revolucionaria aseguró previamente que disparó una “masa” de misiles balísticos contra la base de la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos en Baréin y contra tres instalaciones militares ubicadas en la región kurda de Irak.

Además, el cuerpo militar iraní afirmó que ningún buque de guerra estadounidense se acercó al estratégico estrecho de Ormuz durante las últimas horas. Según el comunicado, ninguna nave de Estados Unidos “se atrevió” a aproximarse a esa vía marítima clave para el comercio mundial de petróleo.

El conflicto en Medio Oriente se inició el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra objetivos iraníes. Desde entonces, Irán respondió con múltiples ofensivas con misiles contra territorio israelí, que hasta ahora dejaron al menos diez víctimas fatales.

En los últimos días también se intensificaron los ataques en territorio iraquí. Irán confirmó otra ofensiva contra una base militar estadounidense en la región de Erbil durante la mañana del martes.

Horas antes, autoridades iraquíes informaron sobre un bombardeo en la provincia de Kirkuk, también en el Kurdistán, que dejó cinco integrantes muertos de las milicias de las Fuerzas de Movilización Popular, un grupo armado integrado formalmente a las Fuerzas Armadas de Irak. Según Bagdad, los aviones que ejecutaron el ataque eran “probablemente de Israel o Estados Unidos”.

En los once días que lleva el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, distintos emplazamientos de estas milicias en territorio iraquí fueron blanco de ataques con misiles y bombas cuyo origen aún no fue confirmado oficialmente.

En medio de la escalada, el presidente de Irak, Abdelatif Rashed, y el primer ministro Mohamed Shia al Sudani expresaron su respaldo al régimen iraní y felicitaron a Mojtaba Khamenei por su nombramiento como líder supremo de Irán.

Al Sudani también solicitó al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que el territorio iraquí “no sea utilizado para lanzar acciones contra países vecinos o de la región”. Asimismo, el primer ministro rechazó las violaciones del espacio aéreo de Irak “por cualquier parte”.