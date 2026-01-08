En acción: los impactantes videos del avión hidrante de Santiago del Estero combatiendo el fuego en Chubut

La aeronave enviada por el Gobierno provincial ya opera en la zona de Puerto Patriada, donde brigadistas luchan contra un incendio forestal de gran magnitud. Las imágenes se viralizaron en redes y muestran descargas de agua clave para frenar el avance de las llamas.

Los incendios forestales que azotan a la provincia de Chubut mantienen en vilo a la región y movilizan recursos de todo el país. En las últimas horas, comenzaron a circular videos impactantes del avión hidrante enviado por el Gobierno de Santiago del Estero, que ya se encuentra operando activamente en la zona de Puerto Patriada, cerca de Esquel.

Se trata del Boeing 737 FireLiner, considerado el avión hidrante más grande de Sudamérica, que se sumó al intenso operativo desplegado para combatir el fuego. En las imágenes que se viralizaron en redes sociales se lo puede ver realizando maniobras a baja altura y descargando miles de litros de agua sobre sectores críticos, en apoyo a brigadistas y dotaciones terrestres.

El director de Aviación Civil, Jorge Azar, confirmó la intervención de la aeronave y explicó en diálogo con Noticiero 7 que el envío fue dispuesto por decisión del gobernador Elías Suárez, ante el complejo escenario que atraviesa la Patagonia.

“Venimos a sumar esfuerzos y a ponernos a disposición”, expresó Azar, al tiempo que advirtió que la situación es grave, con múltiples focos activos y miles de personas evacuadas. Además, remarcó la importancia del trabajo coordinado entre provincias para enfrentar este tipo de emergencias ambientales.

El aporte de Santiago del Estero se suma al de otras jurisdicciones y organismos nacionales que trabajan contrarreloj para contener el avance del fuego, que ya consumió amplias zonas de bosque nativo y mantiene en alerta a poblaciones enteras.

Mientras continúan las tareas, los videos del avión hidrante sobrevolando la cordillera se transformaron en uno de los símbolos del operativo y reflejan el esfuerzo conjunto para proteger vidas, viviendas y recursos naturales.