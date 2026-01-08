Firmaron un convenio con el Rotary Internacional para fortalecer el trabajo de inclusión social y el desarrollo sostenible

La firma del acuerdo estuvo presidida por la intendente de la Capital y autoridades del Rotary Internacional.

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes y el gobernador del Distrito 4851 de Rotary Internacional, Leonardo Mangoldt; firmaron un convenio para fortalecer la colaboración institucional y desarrollar iniciativas conjuntas que contribuyan al bienestar de los vecinos, la inclusión social y el desarrollo sostenible.

El acuerdo establece un marco general de cooperación técnica y operativa, orientado al diseño, promoción e implementación de proyectos comunitarios, fomentando también la participación de actores de la sociedad civil, universidades y organismos especializados.

"Es una satisfacción poder profundizar la articulación de la Municipalidad con el Rotary, teniendo el objetivo común de unirnos para hacer el bien, como reza el lema de los clubes rotarios", indicó la jefa comunal.

"Siempre es un placer recibir y trabajar en conjunto con las instituciones sociales que buscan el bienestar de la comunidad, pensando además en sumar a cada vez más vecinos y asociaciones a esta misión", expresó.

Por su parte, Mangoldt señaló que "si bien el municipio viene trabajando fluidamente con nuestros clubes rotarios, este convenio permitirá fortalecer la interinstitucionalidad y los nexos para desarrollar los proyectos que les interesan tanto a la comuna como a nuestra organización".

También participaron de la rúbrica el asistente, el ex gobernador y el tesorero del Distrito 4851 de Rotary Internacional; Ricardo Rubio, Alberto Pérez Salido y Norberto Albará, respectivamente.

Cabe destacar que el Distrito 4851 de Rotary Internacional reúne a los clubes rotarios de las provincias de Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Estero.