“Me enoja mucho”: el sentido posteo de Cristina Kirchner por la muerte de un militante

El joven realizaba vigilias frente al domicilio de San José 1111, donde la ex mandataria cumple prisión domiciliaria.

Hoy 20:05

La muerte de un militante frente a su domicilio conmocionó a la ex presidenta Cristina Kirchner, quien compartió en redes sociales su pesar por el trágico accidente ocurrido en la calle San José 1111, donde transcurre su arresto domiciliario. En la mañana del miércoles, la tranquilidad habitual del barrio de Once se vio interrumpida por el estruendo de una colisión, la llegada de patrulleros y el despliegue de equipos médicos, según relató la propia ex mandataria en un mensaje publicado en su cuenta.

En el mismo mensaje, la ex presidenta manifestó su pesar por la pérdida y la injusticia del desenlace: “Me cuesta mucho escribir estas líneas, me enoja mucho que el amor y el agradecimiento tengan tanta mala suerte. ¿Será un signo de la época que nos toca vivir?”. Cristina Kirchner también agradeció a Cherasco por el acompañamiento y la fidelidad durante los meses recientes: “Gracias Adrián ‘Córdoba’ por estos meses de acompañamiento y vigilia en San José 1111”, concluyó en su publicación, donde hizo referencia al apodo con el que lo conocían los militantes.

La investigación judicial sobre el accidente quedó a cargo de la fiscalía de turno, que procura determinar con precisión las circunstancias que desencadenaron el fatal desenlace. Según confirmaron fuentes policiales, el motociclista detenido es de nacionalidad colombiana, tiene 23 años y antecedentes por robo. Entre sus pertenencias se halló una chapa patente con pedido de secuestro. El joven permanece bajo custodia mientras avanzan las pericias y el análisis de cámaras de seguridad de la zona.

El impacto conmovió a la militancia kirchnerista, que reconocía a Cherasco por su presencia continua en la puerta del edificio desde donde la ex presidenta cumple prisión domiciliaria. Según la información recabada por la propia Cristina Kirchner y compartida en su mensaje, Cherasco había llegado desde Córdoba y recientemente había terminado el secundario, lo que sumó un elemento de cercanía y reconocimiento entre quienes compartían la vigilia.

En su despedida, Cristina Kirchner expresó confianza en que “Dios y la Virgen te tienen a su lado y que podrás descansar en paz”, en referencia a la fe religiosa de Adrián Cherasco. La publicación de la ex presidenta generó numerosas reacciones en redes sociales, donde seguidores y referentes políticos manifestaron su solidaridad y lamento por el trágico episodio.