Independiente BBC abrió el año en casa con una victoria ante Estudiantes de Tucumán

El elenco de Calle Salta sigue firme en la Liga Argentina, se impuso 93 a 84 en el Israel Parnás.

Hoy 00:35

Independiente BBC volvió a dar una muestra de carácter y derrotó a Estudiantes por 93 a 84, en un encuentro intenso y cambiante que le permitió alcanzar su quinto triunfo al hilo en la temporada. El equipo supo sostener la ventaja en el tramo final y cerró el juego con autoridad ante su gente.

El juego comenzó parejo, con Inde tomando la delantera 11-10 con un Julien encendido en los primeros cuatro minutos, cuando el juego se detuvo por una gotera. El parate le vino mejor al local, que se adelantó 22-13 a falta de tres minutos, jugando mejor y encontrando tantos por el fondo de cancha. Al cabo de diez minutos, el marcador terminó 26-21.

En la primera mitad del segundo cuarto, Inde pudo jugar mas cómodo y sacó luz de once. Estudiantes puso un poco mas físico el juego y repartió el goleo para emparejar las acciones de cara al cierre. Lugli tomó la posta del local para mantenerlo adelante, anotando y generando acciones ofensivas. El entretiempo los recibió a los dos con el marcador 50-44.

A la vuelta del descanso largo, hubo una paridad muy marcada. Ambos tuvieron lo suyo en ataque para poder sumar palo a palo. Hampton se encendió y con 19 hasta el momento fue la carta principal de los de Espósito. El local mas allá del aporte de Amicucci en la zona, se vio perjudicado en el goleo por la buena defensa de Las Cebras sobre Julien. Con el marcador 63-59 y 3:30 por jugar, el partido se detuvo otra vez por goteras. El trámite siguió palo a palo y de cara al último chico terminaron 70-67.

La ausencia de Hampton por cuatro faltas frenó un poco la embestida del visitante, que tuvo que apoyarse en Pedano y Bollo para seguir a tiro. Lange y Lugli gravitaron en la zona tucumana para seguir liderando en el arranque del último parcial. Llegada la mitad del cuarto, Estudiantes tuvo chances de pasar al frente pero no pudo consumar el hecho. Independiente salió airoso de esta situación y pudo llegar al final con ventaja. Con un Lange impecable en los dos costados y un cierre sin dudas de parte de Lugli y Julien, el diablo se llevó la victoria por 93-84.

Kobe Julien fue el goleador con 26 puntos, seguido de Lugli con 22 puntos y 6 rebotes. Amicucci fue importante con 15 puntos y 11 tableros además de los 15 puntos de Lange.

Este sábado, Independiente emprenderá viaje hacia La Rioja, donde el domingo visitará a la Fusión Riojana y el lunes se enfrentará con Amancay.