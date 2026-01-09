Sebastián Corti, otra vez envuelto en un escándalo: su suegra lo acusó de violencia

La madre de la joven denunció que el empresario habría agredido a su hija en el gimnasio, aunque la víctima negó los hechos ante la Policía. La Fiscalía entrevistó a todas las partes.

Sebastián Corti, preparador físico dueño de un gimnasio, volvió a quedar en el centro de un escándalo tras ser acusado de violencia por la madre de su pareja. El episodio ocurrió el miércoles por la tarde en su local ubicado en Pedro León Gallo y Santa Fe, en el barrio Congreso.

Según el informe policial de la Comisaría Cuarta, alrededor de las 19 se presentó en el lugar Paola (49), residente del barrio Juan Felipe Ibarra, para retirar a su hija —una joven de apellido Pereyra, de 23 años— luego de que esta la llamara para decirle que Corti la había agredido físicamente.

La mujer declaró que, mientras volvían a su vivienda, su hija manifestó intenciones de quitarse la vida, motivo por el cual dio aviso inmediato a la Policía. Tras la intervención, Paola fue trasladada a la sede policial para formalizar la denuncia, instancia en la que —según consta en el acta— se presentó la abogada de Corti, quien habría intentado persuadirla para desistir.

Los efectivos notificaron lo ocurrido a la fiscal de turno, Dra. Cecilia Gómez Castañeda, y momentos después se presentó también Pereyra. Ante los uniformados, la joven negó haber sido golpeada por su novio y manifestó incluso su intención de denunciar penalmente a su madre.

La fiscal dispuso que las tres partes fueran citadas al día siguiente en la sede judicial para ser entrevistadas. Allí, Pereyra volvió a negarse a denunciar a Corti y también rechazó ser examinada por el médico de Sanidad. Paola, en cambio, ratificó su postura de mantener la acusación.

De acuerdo con fuentes judiciales, la Fiscalía no tomó la denuncia de Paola, ya que la presunta víctima es mayor de edad y debe ser ella quien inicie la acción. A pesar de ello, trascendió que la defensa de Corti podría presentar un pedido de eximición de prisión, en un contexto judicial en el que el empresario ya había sido excarcelado el 23 de diciembre bajo una fianza de $4 millones.

Debe cumplir estrictas medidas de conducta

Tras permanecer detenido casi un mes por una causa previa en la que también se lo acusa de agredir a su pareja, la jueza de Género, Norma Morán, le otorgó la excarcelación, condicionada al cumplimiento de medidas restrictivas estrictas.

Corti tiene prohibido acercarse o contactar a la víctima y a los testigos de la causa, además de la obligación de no cometer nuevos delitos. Si incumple cualquiera de estas medidas, la Fiscalía podría solicitar la revocación de la excarcelación, lo que implicaría su regreso a prisión hasta que la causa avance a juicio oral.