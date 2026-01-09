Ojo de Agua: una discusión por una "pelopincho" terminó en amenazas y lesiones con arma blanca

El conflicto comenzó cuando cuatro menores ingresaron sin autorización a una pileta y terminó con una mujer denunciando haber sido agredida con un cuchillo por la madre de las niñas impli­cadas.

Hoy 08:00

Un incidente ocurrido en el barrio Palermo, en la ciudad de Ojo de Agua, derivó en una causa por amenazas y lesiones luego de que una discusión vecinal escalara a un hecho de violencia con arma blanca.

Según la denuncia presentada, Karen Daiana Calderón se encontraba en la vivienda de su abuela cuando recibió un mensaje de una vecina que mostraba a varios niños ingresando sin autorización a la pileta de su domicilio. Ante esta situación, Calderón pidió a su tía, Lucía Escobar, que se acercara al lugar para constatar lo sucedido.

Escobar llegó a la vivienda y observó a cuatro menores dentro de la pileta: tres niñas y un niño. Con posterioridad se supo que las tres niñas serían hijas de Tania Melany Basualdo. Según el relato de la denunciante, Escobar les pidió a los menores que se retiraran, pero estos no acataron la indicación.

Ante la negativa, Escobar volvió a comunicarse con Calderón para informarle que los niños continuaban en el lugar y que la pileta presentaba daños. Minutos después, Calderón se trasladó al domicilio para verificar la situación.

Al llegar, los menores huyeron del lugar, dejando prendas de vestir como ojotas, remeras y zapatillas. Calderón tomó esas pertenencias y las quemó. De acuerdo con su declaración, expresó: “Esta ropa a cambio de la pileta que la rompieron”.

En ese momento llegó al domicilio Tania Melany Basualdo, quien exigió explicaciones y preguntó quién habría golpeado a sus hijas. Calderón negó cualquier agresión contra las menores.

Según la denuncia, Basualdo extrajo un cuchillo y le provocó un corte en el rostro a Calderón. Luego la habría sujetado por detrás y colocado el arma en su cuello, manteniendo un forcejeo durante varios minutos con reiterados intentos de agresión.

La situación se detuvo cuando un familiar de Calderón realizó una transferencia de dinero, accediendo a un reclamo económico para que Basualdo abandonara el lugar.

La causa quedó caratulada como amenazas y lesiones, y continúa bajo investigación.