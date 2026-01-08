Cayó una intensa lluvia en Santiago del Estero y hay alerta naranja: cómo seguirá el clima este viernes 9 de enero del 2026

La provincia quedó bajo alerta naranja por tormentas fuertes. Se registraron precipitaciones en distintos puntos del territorio y pidieron extremar las precauciones ante un escenario de inestabilidad prolongada.

Hoy 05:30

Tal como estaba previsto, la lluvia se hizo sentir en Santiago del Estero y el panorama climático se mantuvo complicado durante la jornada. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que las precipitaciones se extenderían al menos hasta el viernes, en el marco de un escenario de alerta naranja por tormentas.

El organismo nacional advirtió que las condiciones incluyeron lluvias intensas en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo, fenómenos que podían generar anegamientos, dificultades para circular y daños materiales.



Por las fuertes lluvias, se produjo un importante descenso de la temperatura y se estima que la máxima de este viernes no superará los 25 grados.

Alerta naranja y tormentas persistentes

Desde el SMN explicaron que el nivel de alerta naranja implicó riesgo para la población, por lo que recomendaron tomar precauciones adicionales. Las precipitaciones ya se habían registrado en distintos sectores de la provincia y se esperaba que continuaran de manera intermitente durante la noche y la madrugada, con mejoras temporarias.

Este escenario estuvo asociado a un proceso de ciclogénesis, un fenómeno meteorológico vinculado a la formación de un sistema de baja presión que intensificó la inestabilidad sobre gran parte del país.

Qué es la ciclogénesis

Según informó el SMN, la ciclogénesis es el proceso mediante el cual se origina una baja presión en superficie. Estos sistemas son relativamente frecuentes en Argentina y suelen desplazarse de oeste a este, provocando lluvias persistentes y ráfagas, aunque en algunos casos pueden derivar en eventos de mayor intensidad.

Recomendaciones

Ante este panorama, las autoridades recomendaron:

-Evitar actividades al aire libre

-No circular por calles anegadas

-Asegurar objetos que pudieran volarse

-Mantenerse informados a través de los canales oficiales

Alerta Naranja