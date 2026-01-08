Detienen en el barrio La Católica a depredador sexual buscado por 7 violaciones

Además, el sujeto enfrenta un cargo por homicidio. Se escondía en una vivienda precaria y subsistía trabajando como gomero. Será extraditado.

Hoy 07:04

Tras una minuciosa investigación y un operativo cuidadosamente planificado, efectivos de la Policía Federal Argentina, delegación Santiago del Estero, detuvieron a un hombre prófugo de la Justicia bonaerense, acusado de siete hechos de abuso sexual y un homicidio criminis causa. El sujeto era requerido por el Juzgado de Moreno y registraba pedidos de captura vigentes por delitos de extrema gravedad.

La detención se realizó en una vivienda del barrio La Católica, donde el acusado permanecía oculto desde hacía un tiempo con el objetivo de evadir a las fuerzas de seguridad. Según informaron fuentes oficiales, el detenido contaba con un frondoso prontuario judicial y había adoptado un perfil extremadamente bajo para no despertar sospechas. Vivía en una casa abandonada, sin aberturas ni servicios básicos, y realizaba trabajos ocasionales en una gomería de la zona para mezclarse con el entorno.

El procedimiento estuvo a cargo de los federales santiagueños, quienes venían desarrollando tareas de inteligencia desde hace dos meses. A partir del cruce de información y acciones encubiertas, los investigadores establecieron que el hombre se refugiaba en el sector mencionado y llevaba una vida discreta. El sujeto fue identificado como A.A., de entre 52 y 55 años, aunque sus datos personales se mantienen reservados por disposición judicial.