Alerta amarilla por tormentas en Santiago del Estero: cómo estará el clima este jueves 8 de enero del 2026

El SMN anticipa tormentas localmente fuertes, con actividad eléctrica, ráfagas de hasta 70 km/h y precipitaciones que podrían superar los 70 mm. La mínima será de 21° y la máxima de 29°.

Hoy 01:39

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una Alerta Amarilla por tormentas para Santiago del Estero y anticipa una jornada marcada por la inestabilidad climática este jueves, con lluvias intensas, actividad eléctrica y un descenso de la temperatura.

Según los datos publicados en la página oficial del organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían desarrollarse a lo largo del día.

El informe advierte que los fenómenos estarán acompañados por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas de viento que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.

En ese sentido, el SMN prevé valores de precipitación acumulada de entre 40 y 70 milímetros, aunque no se descarta que esos registros puedan ser superados de manera puntual, lo que eleva el riesgo de anegamientos temporarios en zonas urbanas y rurales.

En cuanto a las temperaturas, se espera una jornada más templada en comparación con días anteriores: la mínima será de 21 grados y la máxima alcanzará los 29 grados.

Se recomienda a la población evitar actividades al aire libre durante las tormentas, asegurar objetos que puedan volarse, no refugiarse bajo árboles ni postes de electricidad y mantenerse informada a través de los canales oficiales.