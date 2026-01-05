Ingresar
Reventó una cubierta y terminó contra un árbol en la Ruta 92: una mujer y su hija sufrieron lesiones leves

El siniestro vial se produjo este lunes por la tarde a la altura de la localidad de Hasse. La camioneta sufrió importantes daños materiales y ambas ocupantes fueron asistidas en el nosocomio local.

Hoy 20:06

Un siniestro vial se registró en la jornada de este lunes, alrededor de las 14.30, sobre Ruta Provincial 92, a la altura de la localidad de Hasse, donde una camioneta terminó impactando contra un árbol ubicado a la vera del camino.

De acuerdo con la información policial, el hecho fue protagonizado por una camioneta Volkswagen Surán, de color azul, que sufrió importantes daños materiales. El rodado era conducido por Adriana Domínguez (23), con domicilio en la ciudad de Quimilí, quien viajaba acompañada por su hija de 4 años.

Según manifestó la conductora, mientras circulaba en sentido oeste–este, una de las cubiertas del vehículo habría reventado, lo que provocó la pérdida de control y el posterior impacto contra el árbol.

Tras el hecho, personal del nosocomio local trasladó de manera preventiva a la mujer y a la menor para su atención médica. El médico de turno, doctor Rumiche Nunura, diagnosticó excoriaciones leves en ambas, por lo que no fue necesaria su internación.

De lo ocurrido fue notificada la fiscal de turno, Dra. Luciana Jacobo, quien dispuso que el vehículo sea sometido a verificación en planta verificadora y que, en caso de no surgir novedades, el rodado sea entregado a su propietaria.

