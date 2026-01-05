“Esperamos que la detención de Maduro sea el punto de partida para los cambios que Venezuela necesita”

Carmen y David, son dos residentes venezolanos en Santiago del Estero, y contaron a Noticiero 7 cómo viven este momento histórico tras la detención de Nicolás Maduro. “Esperamos algún día poder volver a ver a nuestras familias y amigos”, expresaron.

Carmen y David, dos ciudadanos venezolanos radicados en Santiago del Estero, compartieron con Noticiero 7 cómo viven este momento histórico tras la detención de Nicolás Maduro. Emigrados hace casi una década, expresaron su esperanza de que esta situación marque el inicio de un proceso de transformación profunda en su país. “Esperamos que algún día podamos volver a ver a nuestras familias y amigos”, señalaron.

Las falencias sociales, políticas y económicas de la dictadura chavista obligaron a miles de venezolanos a abandonar su país en busca de un futuro mejor. Carmen llegó a Santiago del Estero junto a su hijo David hace casi diez años y, con esfuerzo, lograron abrir un emprendimiento de comidas típicas venezolanas en la zona sur de la ciudad. En diálogo con Noticiero 7, relataron cómo atraviesan este momento tan significativo.

“Fue un sobresalto de alegría”

“Cuando vi la noticia fue un sobresalto de alegría, una gran emoción. Estoy como estamos muchos venezolanos: muy contenta, pero a la expectativa de lo que pueda pasar”, relató Carmen sobre el momento en que se enteró, a través de la televisión, de la detención de Maduro por fuerzas militares estadounidenses.

“Si bien tenía la esperanza de que esto sucediera algún día, no imaginé que fuera de esta manera”, expresó. Y agregó: “Sabemos que a partir de ahora tienen que pasar muchas cosas. Es fundamental que se respete la Constitución venezolana y que los cambios se den de forma progresiva”.

Carmen fue contundente al referirse al futuro político del país: “Yo no quiero que esta gente siga en el poder. Nadie del chavismo nos garantiza que se vayan a solucionar los problemas internos tan graves que tenemos para que podamos regresar a Venezuela algún día”.

El sueño de volver y reconstruir el país

“No sé si todos los venezolanos vamos a regresar a vivir a nuestro país, pero quienes lo hagan llevarán consigo todos los conocimientos adquiridos en los países que los recibieron. El día que podamos volver será floreciente, va a ser algo fantástico. Todo lo que hemos vivido nos hizo resilientes y nos permitió descubrir capacidades que no sabíamos que teníamos”, reflexionó.

Con emoción, agregó: “No sé si algún día regresaré definitivamente. En todo este tiempo perdí familiares muy importantes, pero sé que todo esto, de alguna manera, va a ser para bien”.

Agradecimiento a la Argentina

Carmen también destacó el acompañamiento recibido en el país: “Los venezolanos somos personas alegres y sociables. Nos encontramos con gente como los argentinos, que nos recibió con los brazos abiertos. Nos dieron la oportunidad de abrir un negocio, de ofrecer nuestros productos, de compartir una arepa, y hoy se alegran con nosotros por este momento. Para mí eso es muy importante”.

“Hoy en Venezuela no hay libertad”

En cuanto a sus deseos, Carmen fue clara: “Espero que se restituya la libertad en Venezuela en todo sentido. Hoy no somos libres de ninguna manera. Yo no tengo libertad ni siquiera para escribirle un mensaje a mi familia, porque si les confiscan un teléfono y descubren que están en contra del gobierno, pueden condenarlos hasta a 15 años de prisión”.

Y describió el clima que se vive dentro del país: “Los venezolanos viven azotados por la incertidumbre y el miedo. En mi ciudad se corta la luz durante tres días seguidos, hay desinformación, no pueden usar las redes para comunicarse. Es una tortura psicológica impresionante. Los que estamos afuera festejamos lo que pasó, pero los que están allá todavía no pueden hacerlo”.

La voz de los jóvenes emigrantes

Por su parte, David también compartió su experiencia como migrante: “Yo vine muy joven. Dejar a los amigos con los que te criaste para llegar a un lugar nuevo y empezar de cero no es nada fácil”.

Finalmente, expresó su esperanza: “Muchos de los venezolanos que estamos afuera y también los que se quedaron siempre quisimos que Maduro se fuera. Lo que pasó es un punto de partida para muchos cambios que se van a dar. Al menos, eso es lo que esperamos”.