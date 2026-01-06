Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 ENE 2026 | 22º
X
Locales

El tiempo para este martes 6 de enero en Santiago del Estero: anuncian una máxima de 34° y fuertes ráfagas de viento por la tarde

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con cielo algo nublado y vientos intensos, mientras que para el miércoles se esperan tormentas hacia la tarde y la noche.

Hoy 01:57

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este martes 6 de enero Santiago del Estero tendrá una jornada con cielo algo nublado durante todo el día, una temperatura máxima de 34° y una mínima de 19°.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Además, se esperan vientos moderados a fuertes, con velocidades que oscilarán entre 23 y 31 km/h, y ráfagas más intensas durante la tarde, lo que podría generar un descenso momentáneo de la sensación térmica.

En tanto, de acuerdo al pronóstico extendido, para el miércoles se anticipa un leve ascenso de la temperatura, con una máxima de 35° y una mínima de 20°. El cielo se presentará más inestable, con probables tormentas durante la tarde y la noche, que podrían estar acompañadas por actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados ante eventuales alertas meteorológicas y tomar precauciones frente a las condiciones de viento y tormentas previstas para las próximas horas.

Recuerda que puedes consultar todas las alternativas climáticas a través de los datos de nuestra estación meteorológica propia haciendo clic aquí.

TEMAS Tiempo en Santiago SMN Servicio Meteorológico Nacional Clima en Santiago del Estero

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Reventó una cubierta y terminó contra un árbol en la Ruta 92: una mujer y su hija sufrieron lesiones leves
  2. 2. Bombazo en la farándula: se filtraron chats íntimos de Martín Demichelis con una modelo
  3. 3. Milei cedió el control de un yacimiento de oro a Catamarca tras el apoyo al Presupuesto
  4. 4. “Esperamos que la detención de Maduro sea el punto de partida para los cambios que Venezuela necesita”
  5. 5. María Corina Machado anunció que planea volver a Venezuela y elogió a Trump por haber secuestrado a Maduro
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT