El tiempo para este martes 6 de enero en Santiago del Estero: anuncian una máxima de 34° y fuertes ráfagas de viento por la tarde

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con cielo algo nublado y vientos intensos, mientras que para el miércoles se esperan tormentas hacia la tarde y la noche.

Hoy 01:57

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este martes 6 de enero Santiago del Estero tendrá una jornada con cielo algo nublado durante todo el día, una temperatura máxima de 34° y una mínima de 19°.

Además, se esperan vientos moderados a fuertes, con velocidades que oscilarán entre 23 y 31 km/h, y ráfagas más intensas durante la tarde, lo que podría generar un descenso momentáneo de la sensación térmica.

En tanto, de acuerdo al pronóstico extendido, para el miércoles se anticipa un leve ascenso de la temperatura, con una máxima de 35° y una mínima de 20°. El cielo se presentará más inestable, con probables tormentas durante la tarde y la noche, que podrían estar acompañadas por actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados ante eventuales alertas meteorológicas y tomar precauciones frente a las condiciones de viento y tormentas previstas para las próximas horas.