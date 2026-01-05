La Justicia ordenó al PAMI proveer medicamentos a un jubilado santiagueño trasplantado

La medida cautelar dispone la cobertura total de los fármacos necesarios para evitar el rechazo del hígado implantado en mayo pasado, mientras se analiza el fondo del amparo.

Hoy 07:57

La Justicia Federal ordenó al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP–PAMI), Unidad de Gestión Local Santiago del Estero, proveer en forma inmediata y con cobertura del 100 % los medicamentos que necesita un jubilado sometido a un trasplante de hígado en mayo pasado, realizado en el Hospital Italiano, en la provincia de Buenos Aires.

La resolución fue dictada por el juez federal Sebastián Argibay, quien hizo lugar a una medida cautelar solicitada en el marco de una acción de amparo presentada por los abogados Marcelo Castillo Gioya y Daniel Humberto Chávez, en representación de F.G.C., de 58 años.

Según consta en el expediente, el paciente atravesaba su cuadro de salud desde hacía más de tres años y, tras una espera de aproximadamente un año y medio, fue sometido el 25 de mayo de 2025 a un trasplante hepático con donante cadavérico. Luego de la intervención, inició un tratamiento con medicación inmunosupresora, indispensable para evitar el rechazo del órgano implantado.

En la presentación judicial, los letrados detallaron que el paciente recibe, entre otros fármacos, Prograf, Myfortic y Deltisona, además de medicación complementaria como Nistatina, Holomagnesio (citrato de magnesio), Dosulfin Forte, Calcimax Forte, Sterogyl, Paracetamol, Enoxaparina, ácido fólico, Tamsulosina y Clonazepam. Señalaron que la falta de provisión de estos medicamentos pone en riesgo la funcionalidad del injerto y la vida del paciente.

Indicaron además que, si bien el afiliado es beneficiario del PAMI, no se estaba cumpliendo con la cobertura total, especialmente en el caso del Holomagnesio, del cual se le cubrían solo dos de las cinco cajas mensuales prescriptas.

El fiscal federal Pedro Simón dictaminó a favor de la medida cautelar al considerar acreditada la verosimilitud del derecho y cumplidos los requisitos procesales para su otorgamiento.

En su resolución, el juez Argibay declaró la competencia del Juzgado Federal N.º 2 y ordenó al PAMI que provea cinco cajas mensuales de 100 comprimidos cada una de Citrato de Magnesio de 530 mg (Holomagnesio), sin cargo, hasta que se resuelva el fondo de la acción de amparo.

La medida ya fue notificada a los abogados intervinientes y a las autoridades del PAMI, según informaron fuentes judiciales.