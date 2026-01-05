"Estados Unidos es el primer país del mundo en bombardear una capital sudamericana en la historia"

El presidente colombiano Gustavo Petro comparó el ataque contra Caracas con episodios históricos de gran impacto simbólico y sostuvo que "ni Netanyahu lo hizo, ni Hitler, ni Franco, ni Salazar".

Hoy 08:46

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo que Estados Unidos “es el primer país del mundo en bombardear una capital sudamericana en toda la historia humana”, en alusión a los recientes ataques sobre Caracas.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Petro afirmó que el episodio dejará una huella profunda y duradera en la región, y llamó a evitar respuestas basadas en la venganza. “La herida queda abierta por mucho tiempo, nuestra venganza no debe existir”, expresó, al tiempo que advirtió que “con la ‘vendetta’ no se hacen revoluciones” y que “la venganza mata el corazón”.

En ese marco, el mandatario colombiano remarcó que los procesos de transformación política no deben construirse sobre el odio ni la retaliación. Al comparar el ataque a Caracas con episodios históricos de alto impacto simbólico, sostuvo que “ni Netanyahu lo hizo, ni Hitler, ni Franco, ni Salazar”, y calificó el hecho como una “terrible medalla” que, según afirmó, “los suramericanos no olvidarán por generaciones”.

Petro también planteó la necesidad de replantear las alianzas internacionales y avanzar hacia una mayor integración regional. “Los socios comerciales deben cambiar y América Latina debe unirse o será tratada como sierva y esclava”, afirmó, y sostuvo que la prioridad debe ser una articulación latinoamericana más sólida, con capacidad de “entender, comerciar y juntarse con todo el mundo”.

“Deje de calumniarme, señor Trump”

En la misma jornada, Petro respondió a amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, quien habría insinuado la posibilidad de ejecutar contra él una operación similar a la realizada en Venezuela.

“No es si Maduro es bueno o malo, ni siquiera si es narcotraficante”, escribió Petro, al asegurar que en los archivos judiciales de Colombia “no aparecen los nombres de Nicolás Maduro ni de Cilia Flores”. Además, rechazó las alusiones personales y señaló: “Mi nombre, en 50 años, no aparece en los archivos judiciales sobre narcotráfico. Deje de calumniarme, señor Trump”.

En ese sentido, sostuvo que ese tipo de expresiones no constituyen una forma legítima de relacionarse entre Estados y afirmó: “Así no se amenaza a un presidente latinoamericano surgido de la lucha armada y luego de la lucha por la paz del pueblo de Colombia”.

Cabe recordar que el sábado pasado Estados Unidos lanzó una agresión militar masiva en territorio venezolano, operación que concluyó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. Desde Caracas, el hecho fue calificado como una “gravísima agresión militar”, denunciando que el objetivo habría sido apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela.