“Es un pilotazo”: Checo Pérez elogió a Franco Colapinto

Hoy 08:46

Sergio “Checo” Pérez volvió a poner el foco en Franco Colapinto a pocos meses del inicio de una nueva temporada de la Fórmula 1. El piloto mexicano no solo elogió con contundencia el nivel del argentino, a quien definió como “un pilotazo”, sino que también se mostró impactado por la pasión de los fanáticos albocelestes y el respaldo permanente que le brindan al pilarense en cada carrera.

Las declaraciones del experimentado corredor se dieron durante una entrevista en el podcast Cracks, donde Pérez habló por primera vez en profundidad tras su año fuera de la Fórmula 1 y a meses de su regreso con Cadillac en la temporada 2026. En ese contexto, dedicó varios minutos a analizar el crecimiento de Colapinto y el acompañamiento masivo que recibe por parte de los fanáticos argentinos.

Sin escatimar elogios, el mexicano confesó su asombro por el apoyo popular que rodea al argentino. “Estoy impresionado con los fanáticos argentinos, cómo apoyan a Franco”, expresó. Además, destacó el nivel mostrado por el piloto de 22 años desde su debut con Williams en 2024 y su paso por Alpine en 2025. “Es un pilotazo”, afirmó Pérez, quien también remarcó la buena relación que construyeron tanto dentro como fuera de la pista.

A partir de esa comparación, Pérez marcó una diferencia que consideró negativa respecto al vínculo entre los deportistas mexicanos y su público. Según su mirada, el respaldo que existe en Argentina debería ser un ejemplo a seguir. “Como país es algo que tenemos que mejorar mucho. Hay que apoyar a nuestros deportistas, en los buenos y en los malos momentos”, reconoció el piloto.

Durante la charla, que se extendió por más de una hora, el corredor de 35 años y ganador de seis Grandes Premios repasó distintos momentos de su carrera y se detuvo especialmente en su etapa dentro de Red Bull. Allí explicó que el proyecto deportivo estaba claramente direccionado hacia su entonces compañero, el neerlandés Max Verstappen.

“Ser compañero de Max es muy difícil”, afirmó Pérez, antes de profundizar con una definición contundente: “Ser compañero de Max en Red Bull es el peor trabajo que hay en la Fórmula 1”. De todos modos, aclaró que era una situación que conocía de antemano. “Yo sabía a lo que llegaba: este proyecto, Red Bull, está hecho para Max”.

Al recordar su desembarco en la escudería austríaca, “Checo” relató cuál fue el primer mensaje que recibió de Christian Horner. “Cuando me senté por primera vez con él me dijo: ‘Nosotros vamos a correr con dos coches porque tenemos que hacerlo, pero este proyecto ha sido creado para Max, él es nuestro talento’”, contó.

Desde su perspectiva, ese enfoque terminó afectando directamente su rendimiento en la pista. “Cuando tienes un coche con el que estás pensando en qué curva vas a chocar, no puedes ir rápido. Y aparte tienes a todo tu equipo en contra públicamente. Era muy difícil”, explicó.

Pérez también se refirió al potencial que tenía el equipo para dominar la categoría durante varios años. “Teníamos el mejor equipo, teníamos un equipo como para poder dominar el deporte por los próximos diez años. Desafortunadamente todo se destruyó”, lamentó.

Al hablar de su salida del equipo, el mexicano admitió el golpe anímico que significó, aunque aseguró haberlo vivido con madurez. “Obviamente me sentía triste, pero sabía que era lo mejor que me podía haber pasado”, señaló. Y completó con una reflexión personal. “Estaba muy en paz conmigo mismo porque le di todo al equipo y Red Bull me dio todo a mí”.

Por último, sorprendió con el balance que hizo de su año sin competir. Lejos de verlo como un retroceso, Pérez lo consideró un punto alto de su carrera. “Creo que este año en el que no corrí fue mi mejor año en la Fórmula, porque todo el mundo se dio cuenta del éxito que tuve y hoy tiene mucho más valor”, concluyó, en referencia a las comparaciones con los pilotos que ocuparon su lugar.