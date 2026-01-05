El presidente de Independiente Rivadavia rompió el silencio ante los rumores del pase de Villa a River

Daniel Vila habló y le puso precio al delantero colombiano, quien estaría en los planes del Millo.

Hoy 12:50

El presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, rompió el silencio este lunes en TyC Sports y se refirió a los rumores que vinculan a Sebastián Villa con River. Sin confirmar negociaciones concretas, el dirigente admitió que existen varios clubes interesados en el extremo colombiano y evitó dar precisiones sobre posibles charlas con el Millonario.

“Estamos con varios interesados en el jugador, pero no me pidas que te dé nombres porque no corresponde. No te puedo afirmar eso”, sostuvo Vila cuando fue consultado puntualmente por River. Además, remarcó que las gestiones están siendo encabezadas por el representante Rodrigo Riep, con quien mantienen una relación fluida: “Está trabajando para que Sebastián encuentre un nuevo horizonte”.

En ese contexto, el mandatario confirmó que la Lepra mendocina pretende 12 millones de dólares por el pase de Villa, cifra que ya había trascendido en distintos medios. También explicó por qué el club está dispuesto a dejarlo ir, pese a su gran rendimiento: “En la pretemporada de julio del año pasado convenimos que se quedaba medio año más y que en enero, si aparecía una oportunidad interesante para el club y para él, lo íbamos a dejar buscar nuevos rumbos”, detalló, pese a que el delantero tiene contrato hasta diciembre de 2027.

Vila aclaró además la ausencia del colombiano en el inicio de la pretemporada mendocina, que comenzó este lunes. Según explicó, Villa tiene días extra de vacaciones porque se encontraba de viaje y agregó que “si no hay novedades de una transferencia, seguramente la semana que viene estará en Mendoza”.

Por otro lado, el presidente de Independiente Rivadavia reconoció que le interesaría el regreso del arquero Ezequiel Centurión, campeón de la Copa Argentina 2025 con el club y actualmente en River, dueño de su pase.

En el cierre, Vila respaldó con firmeza a Villa y se mostró confiado en su futuro deportivo: “Este año será un jugador de selección”, afirmó, más allá de dónde continúe su carrera. Además, recordó cómo se dio su llegada en julio de 2024, cuando el futbolista atravesaba causas judiciales: “Futbolísticamente no había nada que analizar. Hoy es un jugador mucho más completo. La Justicia lo declaró inocente y para mí fue el mejor jugador del torneo pasado”.

Con su situación judicial resuelta, Sebastián Villa tiene libertad para continuar su carrera en cualquier país. Si su destino finalmente fuera River, sería una sorpresa mayúscula: disputó 172 partidos con Boca, perdió la Libertadores 2018 en Madrid y en más de una ocasión se declaró “100% bostero”, aunque su salida del club fue conflictiva y aún enfrenta un juicio.