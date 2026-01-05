La Municipalidad de La Banda impulsa el programa “Vacaciones en tu ciudad” para niños y niñas

Las familias interesadas a inscribir a sus hijos e hijas comunicándose al +54 9 3854 75-5520. Cupos limitados.

Hoy 13:59

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, puso en marcha el programa “Vacaciones en tu ciudad”, una propuesta recreativa destinada a niños y niñas de entre 5 y 12 años, que se desarrollará durante el mes de enero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La iniciativa tiene como objetivo brindar espacios de recreación, encuentro y disfrute para las infancias, promoviendo actividades lúdicas y educativas en el marco del receso de verano, fortaleciendo además el acceso igualitario a propuestas gratuitas en distintos puntos de la ciudad.

Las actividades se llevarán a cabo en las siguientes fechas: lunes 5 y 12 de enero, miércoles 7 y 14 de enero, y viernes 9 y 16 de enero, contando con cupos limitados para garantizar un adecuado desarrollo de las jornadas.

En este sentido, desde la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani se continúa impulsando políticas públicas orientadas al fortalecimiento del desarrollo integral de niñas y niños, generando espacios de inclusión, contención social y participación comunitaria, especialmente durante los períodos de receso escolar.

Desde el Municipio se invita a las familias interesadas a inscribir a sus hijos e hijas comunicándose al +54 9 3854 75-5520, destacando la importancia de estas propuestas que acompañan a las familias y promueven una ciudad con más oportunidades para las infancias.