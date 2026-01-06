Olímpico arrancó el año con una valiosa victoria ante San Lorenzo en La Banda

El Negro se impuso sobre el Ciclón por 84-74 y comenzó el 2026 con una sonrisa.

Hoy 00:27

Olímpico consiguió un valioso triunfo este martes por la noche al derrotar 84-74 a San Lorenzo en el estadio Vicente Rosales, resultado que le permitió retomar la senda del triunfo en la Liga Nacional de Básquet y comenzar el 2026 con una alegría ante su gente.

En un desarrollo parejo y disputado, el equipo bandeño encontró la diferencia clave en el tercer cuarto, donde logró despegarse en el marcador y administrar la ventaja con solidez hasta el cierre del juego.

La gran figura de la noche fue Gonzalo Bressan, quien se destacó con 21 puntos, convirtiéndose en el goleador del partido y en una pieza determinante para el triunfo del Negro.

Con este resultado, Olímpico toma confianza y llega entonado al compromiso del próximo jueves, cuando visite a Independiente de Oliva en el inicio de la gira por el interior cordobés, con el objetivo de seguir sumando.