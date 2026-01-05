Servicios Públicos desplegó un amplio operativo de limpieza y mantenimiento durante el fin de semana

Con el objetivo de mantener en condiciones espacios de alto tránsito y sectores residenciales, contribuyendo a una ciudad más ordenada y saludable para los vecinos.

Hoy 14:10

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de La Banda, a cargo de Christian Mendoza, llevó adelante durante el fin de semana un amplio operativo de limpieza, desmalezado y vaciado de contenedores en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de los servicios y mantener en condiciones los espacios públicos.

En este marco, se realizaron tareas de vaciado de contenedores en los sectores comprendidos entre Avellaneda y Misiones, República del Líbano y avenida Besares, Necochea a avenida Besares, Alberdi a Misiones, Chacabuco a Monteagudo, San Martín a Bolivia, Mitre a Sáenz Peña, como así también en los barrios Tuscal, Agua y Energía, barrio Avenida y en la estación ambiental del Obrador Dorrego. Además, se efectuó el levantado de ramas en las intersecciones de Rivadavia y España, Mitre y Pedro León Gallo, Sáenz Peña y Uriarte, avenida Belgrano y Santa Fe, y avenida Belgrano y Amadeo Jacques. A su vez, se desarrollaron tareas de desmalezado, poda y limpieza en avenidas Besares y Belgrano, en el sector de la fuente de aguas danzantes y el perímetro de la estación de trenes, sobre avenida San Martín desde Alem hasta Aristóbulo, en calle Avellaneda y Amadeo Jacques, calle Bolivia, platabanda entre Mamantula y 540 Viviendas, y se concretaron trabajos de barrido y amontonado de residuos en el barrio Central Argentino, ampliación.

Estos trabajos permiten mejorar la higiene urbana, optimizar la circulación, prevenir la formación de microbasurales y mantener en condiciones espacios de alto tránsito y sectores residenciales, contribuyendo a una ciudad más ordenada y saludable para los vecinos.

Desde el municipio se destacó que estas acciones se enmarcan en las políticas de fortalecimiento de los servicios públicos impulsadas por la gestión del intendente Roger Elías Nediani, con el compromiso de sostener operativos permanentes que brinden respuestas concretas a las demandas de la comunidad bandeña.