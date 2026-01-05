El Municipio solicita a la comunidad respetar los horarios de recolección y evitar la formación de basurales

Se insta a los vecinos a cumplir con las normas vigentes y a cuidar el espacio público, que es patrimonio de todos.

Hoy 14:10

El Municipio de La Banda, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, solicita a la comunidad respetar los horarios establecidos para la recolección de residuos y evitar arrojar basura en la vía pública, práctica que continúa generando microbasurales en distintos sectores de la ciudad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde el área se remarcó que, pese a los operativos intensivos de limpieza, recolección y vaciado de contenedores que se desarrollan de manera permanente, aún se detectan conductas desaprensivas por parte de algunos vecinos que arrojan residuos fuera de horario, depositan bolsas en la vía pública o utilizan espacios comunes como puntos de descarga informal, afectando gravemente el orden urbano.

Este tipo de acciones perjudica la higiene de la ciudad, genera focos de contaminación, obstruye la circulación y deteriora el entorno de todos los bandeños. Mantener la limpieza no es sólo una tarea del municipio, sino una responsabilidad compartida que requiere compromiso, respeto y convivencia ciudadana.

Desde la comuna se reiteró que la gestión del intendente Roger Elías Nediani sostiene un trabajo constante para mejorar los servicios públicos, pero subrayó que sin la colaboración de la comunidad resulta imposible sostener una ciudad limpia, ordenada y saludable. Se insta a los vecinos a cumplir con las normas vigentes y a cuidar el espacio público, que es patrimonio de todos.