Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 05 ENE 2026 | 33º
X
Locales

El Municipio solicita a la comunidad respetar los horarios de recolección y evitar la formación de basurales

Se insta a los vecinos a cumplir con las normas vigentes y a cuidar el espacio público, que es patrimonio de todos.

Hoy 14:10

El Municipio de La Banda, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, solicita a la comunidad respetar los horarios establecidos para la recolección de residuos y evitar arrojar basura en la vía pública, práctica que continúa generando microbasurales en distintos sectores de la ciudad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde el área se remarcó que, pese a los operativos intensivos de limpieza, recolección y vaciado de contenedores que se desarrollan de manera permanente, aún se detectan conductas desaprensivas por parte de algunos vecinos que arrojan residuos fuera de horario, depositan bolsas en la vía pública o utilizan espacios comunes como puntos de descarga informal, afectando gravemente el orden urbano.

Este tipo de acciones perjudica la higiene de la ciudad, genera focos de contaminación, obstruye la circulación y deteriora el entorno de todos los bandeños. Mantener la limpieza no es sólo una tarea del municipio, sino una responsabilidad compartida que requiere compromiso, respeto y convivencia ciudadana.

Desde la comuna se reiteró que la gestión del intendente Roger Elías Nediani sostiene un trabajo constante para mejorar los servicios públicos, pero subrayó que sin la colaboración de la comunidad resulta imposible sostener una ciudad limpia, ordenada y saludable. Se insta a los vecinos a cumplir con las normas vigentes y a cuidar el espacio público, que es patrimonio de todos.

TEMAS Municipalidad de La Banda

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este lunes 5 de enero en Santiago del Estero: anuncian una jornada agradable con una máxima de 32º
  2. 2. Le robaron $300 mil y prendas de marca a un vendedor ambulante durante el Festival de Añatuya
  3. 3. Inseguridad en Añatuya: vecinos redujeron a un ladrón y la Policía detuvo a otro tras un insólito robo
  4. 4. Esposado y en helicóptero, trasladaron a Nicolás Maduro para que declare ante la Justicia en Nueva York
  5. 5. Caída de Maduro: cómo impactará en el dólar, las bolsas, los bonos y el precio de los commodities
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT