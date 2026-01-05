Ingresar
Locales

Continúan los trabajos de limpieza de desagües pluviales en La Banda

Estos trabajos se realizan con motivo de la temporada estival, período en el que se registran abundantes precipitaciones, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y la calidad de vida de todos los vecinos bandeños.

Hoy 14:13

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, llevó a cabo tareas de mantenimiento y limpieza en desagües pluviales en distintos sectores de la ciudad.

Estos trabajos se ejecutan debido a la temporada estival, en la que se registran gran cantidad de precipitaciones, con el fin de lograr un rápido escurrimiento del agua en las calles de la ciudad.

En esta oportunidad, personal municipal trabajó en la limpieza del desagüe de calle Domingo Juárez, entre Dorrego y av. Aristóbulo del Valle.

Desde el municipio se solicita a los vecinos no arrojar residuos en la vía pública, para evitar de esta manera, la obstrucción del sistema pluvial.

